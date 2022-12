© Photo by Victoria Jones - Pool/Getty Images / Getty Images

Britisches Königshaus Plastikfrei und recycelbare Dekoration: Charles setzt ein Zeichen in seiner Weihnachtsansprache

Am 25. Dezember läuft die Weihnachtsansprache von König Charles im Fernsehen. Schon im Voraus wurde bekannt, dass der neue König dabei auf Nachhaltigkeit setzt.

König Charles III. steht vor einer weiteren Premiere: Am ersten Weihnachtstag (16 Uhr deutsche Zeit) wird seine erste Weihnachtsansprache als König im Fernsehen ausgestrahlt. Er folgt damit auf seine Mutter Queen Elizabeth II., die am 8. September mit 96 Jahren gestorben war.

Sie war im Jahr 1957 in ihrer ersten Fernsehbotschaft zum Fest zu sehen. Die Tradition der königlichen Weihnachtsansprache begann König Georg V. im Jahr 1932 mit einem Rundfunkbeitrag.

Nun wurde vom Palast ein erstes Bild von König Charles III. bei seiner Ansprache veröffentlicht. Der 74-Jährige ist dabei in der St.-Georges-Kapelle in Windsor zu sehen. In der Kapelle war beim Staatsbegräbnis der Queen ein Aussegnungs-Gottesdienst abgehalten worden.

König Charles: Seiner ersten Weihnachtsansprache verleiht er eine persönliche Note

Charles trägt bei seiner Ansprache einen dunkelblauen Anzug mit passender Krawatte und Einstecktuch. Der Monarch, der sich für den Umweltschutz einsetzt, hat dem besonderen Anlass auch seine eigene Note verliehen:

Hinter ihm ist ein festlich geschmückter Weihnachtsbaum zu sehen, an dem plastikfreie, recycelbare Dekoration angebracht wurde, darunter nachhaltige Materialien wie Papier und Glas sowie Naturprodukte wie Tannenzapfen.

König Charles III., Königsgemahlin Camilla und die royale Familie werden nach der Corona-Zwangspause zum ersten Mal seit drei Jahren Weihnachten in Sandringham verbringen. Das hat der Buckingham Palast britischen Medienberichten zufolge bestätigt. Die Royals hatten sich auf dem Anwesen in Norfolk zuletzt 2019 zu ihrem traditionellen Weihnachtsfest getroffen.