Charles ist derzeit ständig von Kameras umgeben. So werden auch Ausrutscher gut dokumentiert. In den sozialen Medien gibt es Verständnis.

König Charles III. (73) hat sich zum zweiten Mal innerhalb von vier Tagen wenig königlich gezeigt und seinem Ärger Luft gemacht. Dieses Mal machte ihm bei einer Zeremonie in Nordirland ein undichter Stift zu schaffen. Vor laufender Kamera hat sich der neue Monarch im Hillsborough Castle in der Nähe von Belfast in ein Gästebuch eingetragen. Der Stift, den er benutzte, lief offenbar aus, wie ein Clip zeigt, den unter anderem der "Guardian" veröffentlichte. Der König schimpfte anschließend über den Kugelschreiber: "Oh Gott, ich hasse ihn!"

Seine ebenfalls anwesende Ehefrau, Queen Camilla (75), merkte anschließend noch zur offenbar beschmutzten Hand von Charles: "Oh schau, es läuft überall hin." Die Antwort ihres Gatten: "Ich kann dieses verdammte Ding nicht ertragen ... jedes verdammte Mal." Bei dem Eintrag hatte der Monarch auch das falsche Datum benutzt, bevor er sich bei einem Mitarbeiter erkundigte, der ihm den richtigen Tag nannte.

Voller Terminkalender

Der neue König hat einen extrem vollen Terminkalender. Der Besuch in Nordirland war Teil einer Reise durch das Vereinigte Königreich, die er nach dem Tod seiner Mutter, Queen Elizabeth II. (1926-2022), am 8. September unternahm. Bereits am Samstag hatte eine Aufzeichnung von Charles für Aufsehen gesorgt. Angeblich verärgert hatte er mit einer Handbewegung Mitarbeitern signalisiert, einen Stifthalter und Stifte von einem Schreibtisch zu entfernen, die ihm beim Unterzeichnen von Dokumenten im Weg gewesen waren.

In den sozialen Medien gab es dafür aber nicht nur Kritik, viele User zeigten auch Verständnis für Charles, der um seine Mutter trauert und zahlreiche Termine wahrzunehmen hat. Auch nach seinem Ärger mit dem Stift erklären viele Menschen auf Twitter ihr Mitgefühl. "Das nennt man Trauer", lautet ein Kommentar zu dem kurzen Video aus Nordirland.

Inzwischen ist Charles zurück in London. Am heutigen Mittwoch wird der Sarg mit Queen Elizabeth II. vom Buckingham Palast nach Westminster Hall überführt. Die Prozession wird begleitet von König Charles III., seinen Geschwistern Prinzessin Anne (72), Prinz Edward (58) und Prinz Andrew (62) sowie seinen Söhnen Prinz William (40) und Prinz Harry (37). Das Staatsbegräbnis für die Queen wird am 19. September in der Londoner Westminster Abbey stattfinden.