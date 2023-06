"Trooping the Colour" findet am heutigen Samstag in London statt.

Das gab es über 30 Jahre nicht mehr: König Charles hat auf dem Pferderücken seine Parade "Trooping the Colour" angeführt.

König Charles III. (74) nimmt am heutigen Samstag (17. Juni) an seiner ersten "Trooping the Colour"-Parade als Monarch teil. Eine weitere Besonderheit: Er führte diese zu Pferd an. Es ist laut britischen Medienberichten das erste Mal seit mehr als 30 Jahren, dass ein Monarch bei "Trooping the Colour" auf dem Pferd sitzt. Charles' verstorbene Mutter, Queen Elizabeth II. (1926-2022), nahm das letzte Mal 1986 auf einem Pferd an der Parade teil.

König Charles saß in Militäruniform auf seinem Pferd, begleitet von seinem Sohn, Thronfolger Prinz William (40), seiner Schwester Prinzessin Anne (72) und seinem Bruder Prinz Edward (59), ebenfalls auf Pferden. Weitere Mitglieder der königlichen Familie folgten in Kutschen, darunter Königin Camilla (75) und Kate (41), die Prinzessin von Wales, sowie die Kinder von William und Kate, Prinz George (9), Prinzessin Charlotte (8) und Prinz Louis (5).

Traditioneller Balkon-Auftritt

An der königlichen Prozession nehmen 1400 Soldaten, 200 Pferde und 400 Musiker teil. Bereits seit mehr als 260 Jahren wird der Geburtstag des britischen Monarchen mit der Militärparade gefeiert, wie der Palast auf seiner Homepage mitteilt. Sie wurde erstmals im 17. Jahrhundert unter Karl II. (1630-1685) ausgeführt. Das Vorführen der Fahnen vor dem Herrscher sollte die Garderegimenter an ihre besondere Pflicht ihm gegenüber erinnern. Seit 1805 wird die Zeremonie öffentlich vollzogen. Die Königsfamilie zeigt sich dabei auch auf dem Balkon des Buckingham Palastes, um den Vorbeiflug der Royal Air Force zu beobachten. Zu diesem Anlass werden im Green Park 41 Salutschüsse abgefeuert.

Queen Elizabeth II. hatte am 21. April Geburtstag, ihr Sohn Charles am 14. November. Doch "Trooping the Colour" wird unabhängig von den jeweiligen Daten immer im Juni zelebriert. Das führte Edward VII. (1841-1910) ein, der wie Charles im November Geburtstag hatte. Damit die Chance auf besseres Wetter für die Parade unter freiem Himmel besteht, verlegte er die Veranstaltung in den Frühsommer.