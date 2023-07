König Charles III. wurde am 6. Mai in London gekrönt. In Edinburgh erhält er in einem Gottesdienst am 5. Juli noch die Krone von Schottland.

Royaler Glanz in Edinburgh: Charles III. erhält zwei Monate nach seiner Krönung auch die Krone von Schottland.

Die Vorbereitungen laufen auf Hochtouren: Im Rahmen der Holyrood-Woche in Edinburgh wird König Charles III. (74) am 5. Juli noch einmal gekrönt. Ab 13:15 Uhr Ortszeit (14:15 Uhr deutsche Zeit) steht die schottische Hauptstadt im Zeichen der Krone: Neben der feierlichen Zeremonie in der St. Giles-Kathedrale sind auch eine große Prozession mit Dudelsackkapelle, Militärpferden und Kunstflugvorführung geplant. Hier die Details zu dem nächsten royalen Großereignis.

Darum erhält Charles noch eine Krone

Man mag sich über diese erneute Krönung wundern. Schließlich wurde Charles bereits nach dem Tod seiner Mutter, Queen Elizabeth II. (1926-2022), offiziell zum Souverän erklärt und am 6. Mai in London in einer aufwendigen Zeremonie gekrönt. Streng genommen sei die Zeremonie in Edinburgh auch keine Krönung, erinnert "ABC News" in einem Bericht. Vielmehr solle damit die Verbundenheit zwischen dem Königshaus und dem schottischen Volk symbolisiert werden. Das geht auf eine lange Tradition zurück, die im 17. Jahrhundert begann. Als König Karl I. im Jahr 1625 in der Westminster Abbey gekrönt wurde, verlangte das schottische Parlament auch eine Zeremonie im Norden. 1633 ging diese Forderung mit seiner Krönung in Edinburgh in Erfüllung. Ab 1822 ruhte die Tradition. Erst bei Elisabeth II. wurde sie im Jahr 1953 wieder aufgenommen.

Das passiert am 5. Juli

Edinburgh wird am Mittwochnachmittag viel Pomp und Prunk erleben. Die Feierlichkeiten beginnen gegen 14:15 Uhr (deutsche Zeit), wenn eine Volksprozession das Edinburgh Castle in Richtung St. Giles-Kathedrale verlässt. Etwa 100 Menschen aus allen Bereichen des schottischen Lebens werden an der Prozession entlang der Royal Mile teilnehmen und gegen 14:30 Uhr in der historischen Kirche eintreffen. Begleitet werden sie vom Royal Regiment of Scotland und einer Kadetten-Militärkapelle.

Um 14:40 Uhr werden dann die schottischen Kronjuwelen - die "Honors of Scotland" - in einem Fahrzeug zur Kirche gebracht. Sie werden von der Leibgarde des Königs und einer Ehrengarde begleitet, die aus Mitgliedern der Marine, der Armee und der Royal Air Force besteht.

Die königliche Prozession mit Charles und seiner Frau Camilla (75) startet gegen 15:05 Uhr an ihrer offiziellen schottischen Residenz, dem Holyroodhouse.

Um 15:15 soll der Dank- und Widmungsgottesdienst in der St. Giles-Kathedrale beginnen. Während der rund einstündigen Zeremonie wird Charles mit den "Honours of Scotland" ausgezeichnet. Anschließend sind 21 königliche Salutschüsse vom Edinburgh Castle geplant. Der Vorbeiflug der Royal Air Force wird die Veranstaltung gegen 16:40 Uhr am Himmel abschließen.

Die Teilnehmer

Zu der schottischen Zeremonie werden die Top-Royals der britischen Königsfamilie erwartet: Neben Charles und Camilla sollen auch Thronfolger Prinz William (41) und seine Frau Kate (41) teilnehmen. Sie sind in Schottland übrigens als Herzog und Herzogin von Rothesay bekannt. Ob auch ihre drei Kinder zu sehen sein werden, ist noch nicht bekannt.

Im Volkszug werden viele Wohltätigkeitsorganisationen, Gruppen und Organisationen vertreten sein. Dazu zählen etwa Mitarbeiter der Royal Mail, Flüchtlinge, Mitarbeiter des Rettungsdienstes und Vertreter des schottischen Parlaments. Hinzu kommen die Mitglieder des Militärs. Und während des Dankgottesdienstes soll es noch eine besondere Überraschung für Charles geben: Drei Dudelsackspieler aus seiner ehemaligen schottischen Privatschule Gordonstoun werden für ihn spielen.

Die Kronjuwelen von Schottland

Der Begriff "Honours of Scotland" bezeichnet ein Trio königlicher Insignien: die Krone von Schottland, das Schwert des Staates und ein Zepter. Es sind die ältesten Insignien in Großbritannien und sie sind normalerweise im Edinburgh Castle ausgestellt. Die Krone von 1540 besteht zum Teil aus jenem Goldreif, mit dem 1306 Robert the Bruce zum König von Schottland gekrönt wurde. Das Zepter von 1494 war ein Geschenk des Papstes Julius II. (1443-1513).

Wie die BBC berichtete, wird am 5. Juli ein neues Schwert zum Einsatz kommen. Denn das alte Stück aus dem 16. Jahrhundert sei inzwischen zu zerbrechlich. Deshalb wurde das nach der verstorbenen Queen benannte "Elizabeth Sword" in Auftrag gegeben. Es soll rund 25.000 Euro gekostet haben und wurde von schottischen Kunsthandwerkern angefertigt.

Beim Gottesdienst wird Dame Katherine Grainger (47) das Schwert tragen, Lady Dorrian (66) das Zepter und der Herzog von Hamilton (45) die Krone.

So war es bei Queen Elizabeth II. im Jahr 1953

Vor 70 Jahren war Queen Elizabeth II. mit ihrem Mann Prinz Philip (1921-2021) per Zug angereist und wurde jubelnd am Bahnhof empfangen. In einer offenen Kutsche nahm das Paar an der Prozession auf der Royal Mile teil, eskortiert von der Royal Company of Archers.

Vor 1.700 Gästen nahm Elizabeth II. in der St. Giles-Kathedrale die schottischen Kronjuwelen entgegen. Zu der Zeremonie trug sie keine zeremoniellen Gewänder. Damit sollte vermieden werden, dass der Gottesdienst als Krönung interpretiert wird. Philip, der Herzog von Edinburgh, trug die Uniform eines Feldmarschalls.

69 Jahre, nachdem der jungen Königin die Krone von Schottland auf den Kopf gesetzt wurde, kam sie nach ihrem Tod zum Einsatz: Als der Sarg im September 2022 in St. Giles aufgebahrt war, lag die Krone darauf.

Hier können Royal-Fans das Ereignis sehen

Im Gegensatz zur Krönung am 6. Mai in London gibt es im deutschen Fernsehen keine Sondersendungen. Der britische Sender BBC One überträgt die Veranstaltung live - zu sehen auch im Stream über BBC News.