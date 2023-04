Am 6. Mai wird König Charles III. in Westminster Abbey offiziell gekrönt.

Am 6. Mai wird König Charles III. in Westminster Abbey offiziell gekrönt. Erwartet werden zahlreiche Royals, Politiker und Promis.

Es ist das wohl wichtigste gesellschaftliche Ereignis des Jahres: Am 6. Mai wird König Charles III. (74) in einer feierlichen Zeremonie in Westminster Abbey offiziell gekrönt.

Erwartet werden rund 2.000 geladene Gäste. Mehrere Royals haben ihre Teilnahme jetzt bestätigt: Aus Schweden kommen König Carl Gustaf (76) und seine Tochter, Kronprinzessin Victoria (45). Aus Dänemark haben Kronprinz Frederik (54) und Kronprinzessin Mary (51) zugesagt. Königin Margrethe (82) wird hingegen fehlen, sie hatte sich erst im Februar einer Rücken-Operation unterzogen. Auch aus Japan reisen Mitglieder der royalen Familie an: Kronprinz Fumihito (57) und Kronprinzessin Kiko (56).

Auch König Felipe von Spanien (55) und Königin Letizia (50) reisen spanischen Medienberichten zufolge zur Krönung nach London. Fürst Albert von Monaco (65) hatte bereits öffentlich erklärt, er freue sich sehr, an der Zeremonie teilzunehmen: "Ich bin sicher, dass es eine unglaubliche und sehr bewegende Zeremonie werden wird", zitiert das US-Magazin "People" den Fürsten.

Dass Monarchen aus dem Ausland an der Krönungszeremonie teilnehmen, kam für viele überraschend. König Charles III. bricht damit mit einer alten Tradition. Jahrhundertelang war es Brauch, dass keine anderen Könige oder Königinnen bei der Krönung eines britischen Monarchen anwesend sind. Der Grund: Die heilige Zeremonie soll ein "intimer Austausch zwischen dem Monarchen und seinem Volk in der Gegenwart Gottes" sein, wie unter anderem die "Daily Mail" erklärt.

Die Krönung der Queen 1953 dauerte drei Stunden

Neben den Royals werden auch Spitzenpolitiker erwartet, darunter der britische Premierminister Rishi Sunak (42) und Ehefrau Akshata Murthy (42). First Lady Jill Biden (71) hat ihre Teilnahme ebenfalls bestätigt. Ihr Mann, US-Präsident Joe Biden (80), kommt nicht, da US-Präsidenten traditionell nicht an Krönungszeremonien von Royals teilnehmen. Als Elizabeth II. (1926-2022) im Jahr 1953 gekrönt wurde, schickte der damalige US-Präsident Dwight D. Eisenhower (1890-1969) eine Delegation, um ihn zu vertreten.

Charles' Krönung soll erheblich bescheidener ausfallen als die von Königin Elizabeth II. im Jahr 1953: Damals nahmen über 8.000 Gäste teil, die Zeremonie dauerte rund drei Stunden. Die von König Charles soll hingegen nur 60 Minuten dauern.