König Charles hat Ursula von der Leyen zum Tee eingeladen. Nicht alle haben sich über das Treffen gefreut...

König Charles III. (74) hat die Präsidentin der Europäischen Kommission, Ursula von der Leyen (64), auf Schloss Windsor zum Tee getroffen. Zuvor hatten Großbritannien und die EU beim Nordirland-Protokoll eine Einigung erzielt. Der Buckingham Palast erklärte laut "bbc.com", das Treffen zwischen dem britischen Monarchen und von der Leyen sei auf Anraten der Regierung arrangiert worden. Dennoch gab es offenbar auch kritische Stimmen, die warnten, der König werde in einen politischen Streit hineingezogen.

Nicht nur in den sozialen Medien wurde nach dem Meeting diskutiert, ob Charles seine politische Neutralität damit aufgibt. Auch der Abgeordnete Jacob Rees-Mogg (53) beispielsweise sagte dem BBC-Bericht zufolge, es sei "verfassungsmäßig unklug", den König in eine politische Kontroverse einzubeziehen. Der Sprecher des Premierministers Rishi Sunak (42) verglich die Teestunde des Königs mit von der Leyen allerdings mit anderen Treffen von Charles III. in jüngster Zeit. Er hatte sich unter anderem mit internationalen Politikern wie dem polnischen Präsidenten Andrzej Duda (50) oder dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj (45) ausgetauscht.

Das sagt der Palast zu dem Treffen

"Wir gehen nicht darauf ein, welche Gespräche wir mit dem Palast geführt haben oder nicht. Aber es ist üblich, dass die Regierung den Palast bei Dingen wie Besuchen und Treffen berät", sagte der Sprecher der britischen Regierung "bbc.com" zufolge. Er erklärte zudem weiter, der Premierminister sei "fest davon überzeugt, dass es Sache des Königs ist, diese Entscheidungen zu treffen".

Aus dem Buckingham Palast heißt es, der König freue sich, Weltpolitiker zu treffen, wenn sie Großbritannien besuchen, "und es ist der Rat der Regierung, dass er dies tun sollte". Das Treffen auf Schloss Windsor mit Tee sowie Händeschütteln für die Fotografen beschrieb von der Leyen auf Twitter als "eine Ehre und ein Vergnügen".