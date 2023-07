König Charles III. verbringt erstmals eine Holyrood-Woche als britischer Monarch. Bei seinem ersten Termin zeigte er sich im Kilt.

Jährlich verbringen der amtierende britische König oder die amtierende Königin für gewöhnlich im Sommer die sogenannte "Holyrood Week" in Schottland. In diesem Jahr ist König Charles III. (74) erstmals als Monarch angereist. Er trifft während des Aufenthalts nicht nur zahlreiche Schotten und veranstaltet einen Gartenparty, sondern soll auch am 5. Juli in Edinburgh noch einmal gekrönt werden.

Bei seinem ersten Termin vor Ort zeigte sich Charles am heutigen 3. Juli im klassischen Kilt. Er war ins Städtchen Bo'ness in Falkirk gereist, um sich unter anderem mit Vertreterinnen und Vertretern unterschiedlicher Hilfsorganisationen zu treffen. Bei einem Besuch des Herrenhauses Kinneil House begrüßte er zahlreiche Bürgerinnen sowie Bürger und traf auch auf die kürzlich gekrönte "Bo'ness Fair Queen" Lexi Scotland. Zudem pflanzte König Charles III. einen Baum.

Charles wohnte am Montag zudem der "Ceremony of the Keys" im Holyroodhouse Palast bei, bei der dem Monarchen die Schlüssel zur Stadt übergeben werden. Wie unter anderem die "Daily Mail" berichtet, werde er am Abend zusammen mit seiner Ehefrau, Königin Camilla (75), zu einem Empfang auf der Royal Yacht Britannia erwartet, die im Hafen von Leith liegt. Viele weitere Termine sollen in den kommenden Tagen folgen.

Krönung mit neuem Schwert

Schon im April wurde bekannt, dass Charles III. während der Holyrood-Woche im Rahmen einer traditionellen Gartenparty zudem Gäste im Garten des Holyroodhouse Palastes in Edinburgh begrüßen soll. Für den 5. Juli sind in der Hauptstadt Prozessionen und ein Gottesdienst geplant, wie die schottische Regierung kürzlich mitgeteilt hat.

Nachdem Charles und Camilla schon am 6. Mai in London gekrönt worden sind, werden Charles während des Gottesdienstes in der St.-Giles'-Kathedrale die schottischen Kronjuwelen, die Königsinsignien, überreicht. Diese sollen mit einer Prozession vom Edinburgh Castle in die Kathedrale gebracht werden. Der König und die Königin machen sich in einer weiteren Prozession vom Holyroodhouse Palast auf zur Kathedrale. Vom Edinburgh Castle aus sollen nach dem Gottesdienst Salutschüsse ertönen, bevor es für die royale Prozession zurück zum Palast geht.

Wie die BBC kürzlich berichtet hat, wird während der Feierlichkeiten auch ein neues Schwert zum Einsatz kommen. Ein vorhandenes Schwert aus dem 16. Jahrhundert, das Teil der Sammlung ist, sei mittlerweile zu zerbrechlich, sodass für diesen Anlass ein neues "The Elizabeth Sword" in Auftrag gegeben worden sei. Es ist nach der verstorbenen Queen Elizabeth II. (1926-2022) benannt. Zu den Honours of Scotland gehören auch Krone und Zepter.