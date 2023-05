Am 6. Mai 2023 wurden König Charles III. und seine Frau Camilla in der Londoner Westminster Abbey gekrönt und präsentierten sich anschließend auf dem Balkon des Buckingham Palastes. Im Juli soll eine weitere Krönung in Schottland folgen.

Eine zweite Krönung steht für König Charles III. in Edinburgh an. Anfang Juli soll er dort die schottischen Kronjuwelen überreicht bekommen.

König Charles III. (74) und Königin Camilla (75) werden im Sommer ein zweites Mal gekrönt. Wie das britische "Hello"-Magazin berichtet, soll es im Rahmen ihrer Edinburgh-Reise Anfang Juli einen Widmungs- und Dankgottesdienst geben. Dabei werden ihnen die schottischen Kronjuwelen überreicht. Auch Queen Elizabeth II. (1926-2022) reiste kurz nach ihrer Krönung 1953 nach Edinburgh.

Investiturzeremonie am 5. Juli?

Das Königspaar wird in der ersten Juliwoche zur Holyrood Week in der schottischen Hauptstadt sein. Für den 4. Juli ist die erste schottische Gartenparty des Monarchen während seiner Regierungszeit geplant. Wie "Hello" vermutet, könnte die Investiturzeremonie in der St. Giles-Kathedrale dann am 5. Juli stattfinden.

Die Kathedrale an der Royal Mile ist die Hauptkirche der Church of Scotland. Während die Krönung am 6. Mai in London ein Gottesdienst der Church of England war, gibt die St. Giles-Zeremonie dem Monarchen die Möglichkeit, sich seinen schottischen Untertanen zu widmen. Während des Gottesdienstes werden dem König die schottischen Kronjuwelen überreicht, die als "Honors of Scotland" bekannt sind. Es handelt sich dabei um die ältesten erhaltenen Kronjuwelen Großbritanniens. Sie stammen aus der Mitte des 16. Jahrhunderts. Während des Krönungsgottesdienstes werden die schottische Krone, das Staatsschwert und das Zepter verwendet.

Besondere Verbindung zur St. Giles-Kathedrale

Die St. Giles-Kathedrale hat für die Königsfamilie eine besondere Bedeutung. Hier wurde der Sarg der Queen zunächst aufgebahrt, nachdem sie am 8. September 2022 im schottischen Balmoral verstarb. König Charles und seine Geschwister hielten die Mahnwache, bevor der Sarg nach London gebracht wurde.