König Charles III. hat am Freitag eine Militärakademie besucht und dabei über seine Söhne Prinz William und Prinz Harry gesprochen.

Erstmals seitdem bekannt wurde, dass Prinz Harry (38) am 6. Mai zur Krönung seines Vaters nach Großbritannien kommt, hatte dieser nun einen öffentlichen Auftritt - und erwähnte seinen Sohn prompt in einer Rede. Am Freitagvormittag (14. April) besuchte König Charles III. (74) die 200. Abschlussparade der Königlichen Militärakademie Sandhurst, an der auch Harry und Prinz William (40) ihre Ausbildung absolviert hatten.

In voller Militäruniform gekleidet überreichte der Monarch Auszeichnungen an die Soldatinnen und Soldaten und hielt eine Ansprache. "Als ein Vater zweier Absolventen dieser Akademie, an deren Abschlussparade ich mich gut erinnern kann, weiß ich, dass sie voller Stolz sein werden", sagte Charles III.

Parade weckt Erinnerungen bei König Charles III.

Der Besuch schien bei dem 74-Jährigen aber auch Erinnerungen an seine eigene Militärausbildung zu wecken: "Als jemand, der vor 50 Jahren zwei der anderen Militärakademien besucht - und überlebt - hat, habe ich wahrscheinlich eine gute Vorstellung von den Herausforderungen, die die Militärausbildung mit sich bringt", so der Monarch. "Ich habe die Aufregung, die Anstrengung und die Selbstzweifel erlebt. Aber trotz solcher Erinnerungen sind es die lebenslangen Freundschaften, die durch gemeinsames Leid geschmiedet werden, und der Humor, den man in den dunkelsten Stunden der kältesten, nassesten Nächte findet, die bei einem bleiben."

Die Parade markiert den Abschluss von 44 Wochen intensiver Ausbildung für die Offizierskadetten und findet dreimal jährlich statt, immer in Anwesenheit des Sovereign oder eines Repräsentanten. Queen Elizabeth (1926-2022) besuchte sie 2006 gleich zweimal: Im April wurde ihr Enkelsohn Prinz Harry vereidigt, im Dezember wurde Prinz William zum Leutnant ernannt.