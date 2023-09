Der französische Präsident Emmanuel Macron hat König Charles III. zu seinem verschobenen Staatsbesuch in Paris empfangen.

Eigentlich wollte König Charles III. (74) bereits vor mehr als einem halben Jahr nach Frankreich reisen. Doch Emmanuel Macron (45) hatte damals mit Unruhen in der Hauptstadt zu kämpfen. Jetzt hat es mit dem Staatsbesuch endlich geklappt: König Charles kam am Mittwoch nebst Gattin, Königin Camilla (76), in Paris an und wurde dort auf dem roten Teppich von Macron und seiner Frau Brigitte (70) offiziell und herzlich begrüßt. Die beiden kamen zunächst auf dem kleineren Pariser Flughafen Orly an, wo sie bereits von Premierministerin Elisabeth Borne (62) in Empfang genommen wurden.

Camilla trug zum offiziellen Anlass ein elegantes, rosafarbenes Kleid von Fiona Clare und einen passenden Hut von Philip Treacy. Wie Bilder zeigen, musste sie diesen wegen des stürmischen Wetters des Öfteren festhalten. Standesgemäß mit einem Bentley wurde das Königspaar vom Flughafen in die Innenstadt gefahren, wo gemeinsam mit den Macrons am Triumphbogen eine Gedenkzeremonie und Kranzniederlegung für die Opfer der beiden Weltkriege stattfand. Während der Veranstaltung donnerten Kampfjets beider Länder in Formation über die Köpfe der Anwesenden.

Dinner mit Mick Jagger und Hugh Grant

Brigitte Macron wählte ein farblich etwas dezenteres Outfit als Camilla. Sie trug einen kurzen blauen Rock und eine passende Jacke. Zur Begrüßung gab sie Camilla einen freundschaftlichen Kuss auf die Wange. Am ersten Abend des dreitägigen Staatsbesuchs ist noch ein Dinner-Empfang im Schloss Versailles geplant, zu dem auch prominente Gäste wie Rolling-Stones-Frontmann Mick Jagger (80) oder der britische Schauspieler Hugh Grant (63) erwartet werden.