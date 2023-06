Erstmals beging König Charles III. am heutigen Montag als Monarch den Garter Day. Prinzessin Kate berührte mit einem Detail.

Dieser Ritterorden blickt auf eine fast 700-jährige Tradition zurück: Am heutigen Garter Day (19. Juni) nahm König Charles III. (74) erstmals als Monarch am "Order Of The Garter"-Gottesdienst auf Schloss Windsor teil. Der traditionelle Gottesdienst für die Mitglieder des Hosenbandordens findet immer an einem Montag im Juni in der St.-Georgs-Kapelle statt. Die 24 Mitglieder des 1348 vom englischen König Eduard III. (1312-1377) gestifteten Ordens hüllen sich dabei in die traditionsreiche, bemerkenswerte Tracht des Hosenbandordens. Königin Camilla (75) begleitete ihren Gatten.

Prinzessin Kate begeistert in Polka-Dot-Kleid

Für Prinzessin Kate (41) galt dieser Dresscode jedoch im Gegensatz zu ihrem Ehemann, dem englischen Thronfolger Prinz William (40), nicht. Sie erschien in einem Polka-Dot-Kleid mit kleinen Punkten, und kombinierte dazu einen schwarzen Fascinator mit weißer Feder. Ihre weißen Perlenohrringe gehörten einst Williams verstorbener Mutter, Prinzessin Diana (1961-1997).

Prinz William nahm indes in den traditionellen Gewändern des Hosenbandordens an Prozession und Gottesdienst auf Schloss Windsor teil. Auf Bildern, die "Daily Mail" vorliegen, ist zu erkennen, wie William gemeinsam mit Prinzessin Anne (72) und Prinz Edward (59) an der St.-Georgs-Kapelle eintrifft.

Mit dem in Ungnade gefallenen Prinz Andrew (63) nahm das vierte Kind der verstorbenen Queen Elizabeth II. (1926-2022) nicht an der feierlichen Prozession teil. Der 63-Jährige verpasst damit zum zweiten Mal in Folge den Ehrentag des "Order Of The Garter".

Auch Tony Blair auf Schloss Windsor

Beim Garter Day handelt es sich um einen Ehrentag für die Mitglieder des Hosenbandordens. Mitglied kann werden, wer sich um die Allgemeinheit verdient gemacht hat. So wohnten am heutigen Montag auch die ehemaligen Premierminister Tony Blair (70) und John Major (80) der traditionsreichen Prozession auf Schloss Windsor bei - auch sie gehüllt in die traditionellen Gewänder des Hosenbandordens.