Charles und Camilla besuchten Oxfordshire, während Salutschüsse wie hier in Cardiff in Wales abgefeuert wurden.

Während König Charles an seinem Geburtstag einen offiziellen Termin wahrnahm, wurde er in ganz Großbritannien mit Salutschüssen gefeiert.

König Charles III. feiert an diesem Dienstag (14. November) seinen 75. Geburtstag. Der britische Monarch ließ es sich nicht nehmen, an seinem Ehrentag seiner Arbeit nachzugehen und nahm einen Termin in Oxfordshire wahr. Dort verkündete er offiziell den Start des Coronation Food Projects. Die Initiative setzt sich gegen Lebensmittelverschwendung ein und will durch die Einrichtung mehrerer Coronation Food Hubs Lebensmittel verteilen.

Charles kam zu dem Termin mit Ehefrau Königin Camilla (76) und beide winkten den Anwesenden zu, die trotz Regen dem Monarchen ihre Glückwünsche überbringen wollten. Der König trug einen kamelfarbenen Mantel mit weißem Hemd und hellblauer Krawatte. Camilla erschien in einem dunkelgrünen Ensemble aus Rock und Blazer und kombinierte dazu schwarze Lederhandschuhe und schwarze Stiefel. Beide griffen auch zu einem Regenschirm, als sie sich der Menge näherten.

Empfang im Buckingham Palast

Wie die britische "Daily Mail" zudem berichtet, wurde mit Salutschüssen der Geburtstag des Königs gewürdigt. Unter anderem wurden im Londoner Green Park 41 Salutschüsse, 62 im Tower of London und 21 in Edinburgh abgefeuert. Im weiteren Verlauf des Tages soll Charles im Buckingham Palast einen Empfang geben, bei dem die Arbeit von Krankenschwestern und Hebammen des National Health Service (NHS) gewürdigt wird. Zu den Gästen gehören laut "Daily Mail" rund 400 Krankenschwestern und Hebammen.

Einen Tag zuvor hatte König Charles III. schon mit mehreren Gästen und einer dreistöckigen Torte bei einer kleinen Teeparty auf dem Landsitz Highgrove House in Gloucestershire seinen Geburtstag vorgefeiert. Sohn Prinz William (41) und dessen Ehefrau Prinzessin Kate (41) haben ihm zudem bereits in den sozialen Medien gratuliert und auf dem gemeinsamen Instagram-Account eine dreiteilige Bilderstrecke mit Erinnerungsfotos zu Ehren des Geburtstagskindes veröffentlicht.