Lionel Richie hat die Gartenparty von König Charles III. besucht. Der Sänger sprach dabei auch über seinen Auftritt beim Krönungskonzert.

König Charles III. (74) und seine Ehefrau, Königin Camilla (75), werden am 6. Mai in der Westminster Abbey in London gekrönt. Um die Krönung gebührend zu feiern, stehen auch die traditionellen Gartenpartys der britischen Royals in diesem Jahr ganz im Zeichen des neuen Monarchen. Die erste Gartenparty fand am vergangenen Mittwoch (3. Mai), nur drei Tage vor der Krönung, auf dem Rasen des Buckingham Palastes statt. Ein Stargast des Events: Sänger Lionel Richie (73), der am 7. Mai beim Krönungskonzert auf Schloss Windsor auftreten wird.

Lionel Richie über Charles: "Er kümmert sich"

Der US-Musiker kam dem Anlass entsprechend mit Zylinder und Cutaway, seine Partnerin in einer edlen Robe mit blauem Blütenmuster und weißem Fascinator. Anwesenden erklärte Richie laut britischer "Daily Mail", dass es "das Beste überhaupt" sein wird, an diesem Wochenende beim Krönungskonzert des Königs zu spielen. "Das wird so viel Spaß machen", ergänzte er. "Kommt das jemals vor? Nein. Dies ist eine einmalige Gelegenheit, also bedeutet es alles für mich, ein Teil davon zu sein." Der US-Sänger und der neue britische König kennen sich schon seit vielen Jahren. Lionel Richie ist seit 2019 Botschafter für seine Wohltätigkeitsorganisation The Prince's Trust. "Glauben Sie mir, er kümmert sich, er packt an", sagte der Sänger auf der Gartenparty über den Monarchen.

Laut "Daily Mail" begrüßten König Charles III. und Königin Camilla am Mittwoch Tausende von royalen Fans im Buckingham Palast zu ihrer ersten Gartenparty seit seinem Amtsantritt. "Diese jährlichen Veranstaltungen sind eine Gelegenheit, diejenigen anzuerkennen und zu belohnen, die einen positiven Einfluss auf ihre Gemeinden haben", heißt es in einem Instagram-Post, der Bilder der traditionellen Veranstaltung zeigt. Unter den geladenen Gästen seien auch einige der 500 "Krönungschampions" gewesen. Dies seien "Freiwillige, die vom Royal Voluntary Service ausgewählt wurden, um dieses besondere Krönungsjahr zu feiern".