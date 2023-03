Das Öl für die Krönung von König Charles III. ist in Jerusalem feierlich geweiht worden. Damit soll der Monarch am 6. Mai gesalbt werden.

König Charles III. (74) wird zwar erst am 6. Mai gekrönt, die Vorbereitungen auf die Zeremonie laufen aber bereits auf Hochtouren. So haben Patriarch Theophilos III. (70) und Erzbischof Hosam Naoum (50) in Jerusalem das Chrisamöl, mit dem der König gesalbt werden soll, gesegnet. Eine auf dem offiziellen Instagram-Kanal der britischen Königsfamilie veröffentlichte Bilderreihe dokumentiert das Ritual.

Wie aus der Bildunterschrift hervorgeht, kamen bei der Herstellung des Öls Oliven aus den Hainen des Klosters Maria Magdalena und des Himmelfahrtsklosters zum Einsatz. Zum Maria-Magdalena-Kloster hat König Charles III. eine besondere Verbindung: Es ist die Grabstätte seiner Großmutter väterlicherseits, Prinzessin Alice von Griechenland (1885-1969).

Die Rezeptur des Öls basiert auf derjenigen des Krönungsöls von Queen Elizabeth II. (1926-2022) und verfügt über eine langjährige Tradition. Königsgemahlin Camilla (75) soll ebenfalls damit gesalbt werden.

Buckingham Palast enthüllt Krönungslogo

Neben dem Öl steht auch das Logo für die Krönung bereits. Es soll bei Straßenfesten, in den sozialen Medien und auf Souvenirs zum Einsatz kommen und zeigt ein Bild mit Blumen in Form der Edwardskrone. Zu sehen sind eine Rose für England, eine Narzisse für Wales, eine Distel für Schottland und ein Kleeblatt für Nordirland.

Das in weinrot und dunkelblau gehaltene florale Design unterstreiche den "Frühlingsoptimismus" und spiegle die Liebe des Königs zur Natur wider, zitierte der Buckingham Palast Designer Sir Jony Ive (56). Weiter hieß es: "Das Design wurde von König Charles' Liebe zum Planeten, zur Natur und seiner tiefen Sorge um die Natur inspiriert."

So läuft das Krönungswochenende ab

Die Krönungszeremonie findet am 6. Mai in der Londoner Westminster Abbey statt. An dem Tag soll es zudem eine Kutschenprozession und den traditionellen Auftritt der Königsfamilie auf dem Balkon des Buckingham Palastes geben. Am Sonntag, den 7. Mai, sind auf Schloss Windsor ein Musikkonzert und eine Lichtshow geplant. Am 8. Mai gibt es für die Briten dann einen zusätzlichen Feiertag mit Events zu Ehren von Menschen, die sich ehrenamtlich engagieren.