In Großbritannien gibt es jetzt Briefmarken mit dem Porträt von König Charles III. zu kaufen. Es soll die neue Standard-Briefmarke werden.

König Charles III. (74) ist ab sofort auf den Standard-Briefmarken der Royal Mail abgebildet: Auf der Website kann man jetzt erste Sets mit den neuen Marken kaufen.

Das Porträt des britischen Monarchen ähnelt im Stil dem Porträt von Queen Elizabeth II. aus dem Jahr 1967, das bislang auf den Briefmarken zu finden war. Auffallend: Charles trägt auf dem Bild keine Krone. Das Design basiert auf einer Skulptur, die der Künstler Martin Jennings für die neuen Münzen mit König Charles' Konterfei angefertigt hat.

Zuerst werden die Briefmarken mit dem Bild der Queen aufgebraucht

Der 74-Jährige ist der siebte Monarch, der auf Briefmarken abgebildet ist. Die erste war Königin Victoria im Jahr 1840.

Nach Angaben der Royal Mail wird es noch eine Weile dauern, bis die neuen Briefmarken mit dem Konterfei von König Charles tagtäglich im Umlauf sein werden, denn: Es gibt noch einen großen Vorrat an Briefmarken mit dem Bild von Queen Elizabeth II., die erst aufgebraucht werden sollen.

Eine Sprecherin der Royal Mail: "Sowohl Postfilialen als auch Händler werden weiterhin die vorhandenen Briefmarken mit dem Porträt der Queen verkaufen, und erst danach mit den neuen Briefmarken beliefert. Auf diese Art können sowohl Auswirkungen auf die Umwelt als auch finanzielle Auswirkungen des Königs-Wechsels minimiert werden."

Die neuen Briefmarken mit Charles' Konterfei wurden übrigens zeitgleich mit einer Preiserhöhung eingeführt: Eine First Class-Briefmarke kostet in Großbritannien ab sofort 1,10 Pfund (1,26 Euro), eine Second Class-Briefmarke 75 Pence (86 Cent).