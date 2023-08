König Charles hat die militärischen Rollen seiner Familie teils neu geordnet. Auch Prinzessin Kate und Prinz William haben neue Aufgaben.

Wie der Buckingham Palast und König Charles III. (74) am Freitag bekannt gaben, ordnet der Königshof einige militärische Rollen unter den höchsten Mitgliedern der Familie neu. Dabei fallen nun unter anderem für Prinz William (41) und Prinzessin Kate (41) drei zusätzliche Aufgaben zu, wie unter anderem die britische Zeitung "The Herald" meldet.

Acht der früheren Ehrenämter seiner verstorbenen Mutter Queen Elizabeth (1926-2022) fallen in Zukunft in den direkten Aufgabenbereich des Königs, darunter auch die Schirmherrschaft des Royal-Navy-Schiffes HMS Queen Elizabeth.

"Nach der Thronbesteigung seiner Majestät freut sich der König, weitere militärische Ernennungen für berufstätige Mitglieder der königlichen Familie bekannt zu geben", kündigt der Palast an. Die Ernennungen würden die enge Beziehung zwischen den Streitkräften und der königlichen Familie widerspiegeln.

So wurde Kate ab sofort zur Oberbefehlshaberin der Fleet Air Arm, ein Teil der Royal Navy, die für den Betrieb von Flugzeugen an Bord von Schiffen zuständig ist, ernannt. Außerdem darf sie sich jetzt Oberst der 1st Queen's Dragoon Guards, eine gepanzerte Aufklärungseinheit, nennen. Ihr dritter neuer Titel ist der der königlichen Ehren-Kommandantin der in Coningsby stationierten Kadetten der Royal-Air-Force-Staffel von Eurofighter-Jets.

Prinz William jetzt Ehren-Kommandant seines ehemaligen Stützpunktes

Auch ihr Ehemann Prinz William hat drei neue Aufgaben in seinem Portfolio. William trägt nun den Titel des Obersts des Mercian Regiments sowie des Heeresfliegerkorps und ist nun der königliche Ehren-Kommandant der RAF Valley. Ein Luftwaffen-Stützpunkt, auf dem er selbst als Pilot tätig war.

König Charles III. übernimmt neben der erwähnten Schirmherrschaft auch die Titel eines militärischen Ehren-Kommandanten von zahlreichen gepanzerten Einheiten sowie Abteilungen und Regimentern der britischen Luftstreitkräfte.

Seine Ehefrau, Königin Camilla (76), hat ebenfalls zahlreiche neue Ämter, darunter als Oberst der Royal Lancers - die Einheit, in der ihr verstorbener Vater Major Bruce Shand im Zweiten Weltkrieg diente. Zudem übernimmt sie die Aufgabe des Obersts der Grenadier Guards ziemlich genau ein Jahr nachdem Prinz Andrew (63) von dieser Rolle abberufen wurde. Seine Mutter, Queen Elizabeth, entzog ihrem Sohn sämtliche militärischen Ämter und Titel, nachdem er in den Skandal um den verurteilten Sexualstraftäter Jeffrey Epstein (66) verwickelt war.

Darüber hinaus wurden Prinzessin Anne (72), Prinz Edward (59) - die weiteren Geschwister von König Charles - sowie Edwards Ehefrau Herzogin Sophie (58), in der aktuellen Ernennungsrunde berücksichtigt.