Erster Sommerurlaub in Schottland ohne die verstorbene Queen: König Charles III. ist auf Schloss Balmoral angekommen.

König Charles III. (74) ist zum obligatorischen Urlaub auf Schloss Balmoral angekommen. In der Residenz im schottischen Aberdeenshire verbringt der britische Monarch traditionell den Sommer. Charles wurde laut übereinstimmenden Medienberichten am Montag von einer Ehrengarde des Royal Regiment of Scotland willkommen geheißen. Charles schritt im passenden Outfit die Parade ab, in Schottenrock und Kniestrümpfen.

Seit kurzem ist König Charles III. Colonel-in-Chief des Royal Regiment of Scotland. Den Ehrenposten übernahm er von seiner verstorbenen Mutter, Queen Elizabeth II.

Überhaupt ist der diesjährige Aufenthalt auf Schloss Balmoral der erste nach dem Tod der Queen. Hier war Elizabeth am 8. September 2022 im Alter von 96 verstorben. Den ersten Todestag wollen die Royals gemeinsam auf Balmoral verbringen. Es ist aber nur eine Feier im engsten Familienkreis geplant.

Charles' ältester Sohn Prinz William (41) wird im Laufe des Sommers auf Schloss Balmoral erwartet, der Prince of Wales soll mit Gattin Kate (41) und den drei Kindern dort die Ferien verbringen.

Berüchtigtes Pony stiehlt Charles die Show

Bei Charles' Ankunft auf Schloss Balmoral stand aber erst einmal jemand anderes im Mittelpunkt des Interesses - jedenfalls bei vielen britischen Medien. Der König traf nämlich auf ein Pony namens Corporal Cruachan IV. Das Tier ist das Maskottchen des Royal Regiment of Scotland - und berüchtigt für auffälliges Verhalten gegenüber Royals.

2018 erleichterte sich Cruachan vor Queen Elizabeth II., die damalige Königin wandte sich mit zugehaltener Nase weg. Ein Jahr später knabberte das Shetland Pony einen Blumenstrauß an, den Elizabeth in der Hand hielt. Wieder ein Jahr später nahm sich Corporal Cruachan die Finger von Prinz Harry (38) vor.

Dieses Jahr hielt sich das Pony aber offenbar streng ans Protokoll. Charles streichelte das Tier laut Beobachtern sogar im Gesicht.