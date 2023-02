Entscheidung gefallen: Die Queen verschwindet von australischen Banknoten, wird aber nicht von einem Porträt von König Charles III. ersetzt.

König Charles III. (74) wird nicht auf den zukünftigen australischen Fünf-Dollar-Noten zu sehen sein. Wie die Reserve Bank of Australia (RBA) laut CNN am Donnerstag bekannt gab, wird das bislang verwendete Porträt der verstorbenen Queen Elizabeth II. (1926-2022) durch ein neues Design ersetzt, das "die Kultur und Geschichte der 'First Australians'" würdigt. Das neue Layout wird derzeit in Absprache mit ebendieser Bevölkerungsgruppe entwickelt. Der Prozess könne mehrere Jahre dauern, heißt es weiter.

Der Begriff "First Australians" bezieht sich auf die Ureinwohner Australiens, die aus Aborigines und Torres-Strait-Insulanern bestehen und Nachfahren der weltältesten menschlichen Kultur sind. Sie bewohnen den Kontinent seit mehr als 65.000 Jahren und machen derzeit etwa 3,2 Prozent der Bevölkerung von 25 Millionen Menschen in Australien aus.

Die Entscheidung ist quasi gleichbedeutend mit einem völligen Verschwinden der britischen Königsfamilie von sämtlichen Banknoten Australiens. Zwar war das Porträt der Königin "in jeder australischen Banknoten-Serie seit ihrer Krönung" über sieben Jahrzehnte zu sehen, so die RBA, mit dieser Tradition wird nun jedoch offenbar gebrochen: Australische und britische Medien berichten übereinstimmend, dass die anderen im Umlauf befindlichen Banknoten, auf denen Schriftsteller, Politiker und Künstler abgebildet sind, nicht verändert werden.

Der aktuelle Fünf-Dollar-Schein mit der Queen wird im Umlauf bleiben und auch als gesetzliches Zahlungsmittel weiterhin gelten. Das betrifft auch die Zeit nach der Einführung des neuen Banknoten-Designs, so die RBA. Bereits im Vorfeld wurde bekannt gegeben, dass Münzen mit dem Porträt der Königin "für immer" als gesetzliches Zahlungsmittel gelten werden.

Weltweit sind Münzen und Banknoten mit Abbild der Königin im Umlauf

Nach dem Tod von Queen Elizabeth II. im September letzten Jahres werden derzeit weltweit Milliarden von Banknoten und Münzen, die ihr Porträt zeigen, ersetzt. Das Konterfei der Königin ist auf vielen Banknoten und Münzen im Commonwealth - einer Vereinigung von 54 Ländern, die fast alle ehemals von Großbritannien kolonisiert wurden - abgebildet. Dort ist der britische König gleichzeitig auch das Staatsoberhaupt.