Zur Krönung am 6. Mai sind in Großbritannien die Läden voll mit Souvenirs. Auch das Königshaus selbst macht beim Merchandising mit

Der Krönungsstuhl als Kettenanhänger oder ein Kissen in Kronen-Form: Zur Krönung von König Charles III. (74) am 6. Mai beweisen Souvenir-Hersteller viel Kreativität. Royal-Fans können sich von Magneten, Schlüsselanhänger bis hin zur Kleidung für das historische Ereignis in London ausstatten. Sie müssen allerdings zum Teil tief in die Tische greifen.

Bei Highgrove Gardens ist der Whiskey schon ausverkauft

Der Monarch selbst bietet über den Shop seiner Privatresident Highgrove Gardens "Krönungs-Geschenke" an. Auf der Homepage heißt es dazu: "Highgrove Gardens hat eine Kollektion an Produkten ausgewählt, um der Krönung zu gedenken." Der günstigste Artikel ist ein Magnet für 2,50 Pfund (2,80 Euro), am teuersten ist eine "Limited Edition"-Lithografie von Schloss Balmoral für 3500 Pfund (3966 Euro). Einen Becher mit Westminster-Abbey-Motiv gibt es für 45 Pfund (51 Euro), einen "Krönungs-Teddybären" für 170 Pfund (193 Euro), drei Pralinen für 15 Pfund (17 Euro). Immerhin: Die Erlöse werden wie alle Verkäufe aus dem Online-Shop für wohltätige Zwecke gespendet. Ausverkauft ist bereits der "Highgrove Coronation Whiskey" für 295 Pfund (334 Euro).

Offizielles Geschirr mit Gold im Royal Collection Shop

Der Buckingham Palace verkauft in seinem Online-Shop ein offizielles Geschirr zum historischen Ereignis. Es wird so beschrieben: "Diese Gedenkkollektion ist aus feinstem englischen Bone-China-Porzellan gefertigt und mit 22 Karat Gold veredelt, wodurch eine prestigeträchtige Erinnerung an diesen historischen Anlass entsteht." Über die Instagram-Seite des Königshaus-Souvenir-Shops wird das edle Geschirr ebenfalls beworben. Kostenpunkt: Becher 50 Pfund (57 Euro), Pillendose 40 Pfund (45 Euro). Alle Einnahmen aus dem Royal Collection Shop fließen in die Stiftung Royal Collection Trust. Damit werden die königlichen Kunstsammlungen unterhalten.

Zeitlich wird es jetzt knapp

Lieferprobleme meldet bereits der Westminster-Abbey-Shop: "Bitte rechnen Sie aufgrund eines hohen Bestellvolumens mit einer Lieferverzögerung von zwei Wochen. Wir können nicht garantieren, dass Ihre Bestellung vor der Krönung ankommt." Royal-Fans müssen also bangen, ob sie etwa einen Kronen-Schlüsselanhänger für 4,95 Pfund (5,10 Euro) und einen Kronen-Silberring für 25 Pfund (28 Euro) bis zum 6. Mai noch erhalten. Am teuersten ist über den Shop der Westminster Abbey ein Whiskey-Dekantierset für 390 Pfund (442 Euro).

Feiern mit Stil - und Marks and Spencer

Ein großes Geschäft wittert auch das britische Kaufhaus Marks and Spencer, das für die "richtige royale Feier" von Essen wie Sandwiches und Torten bis zu "lustigen Haushaltswaren" alles im Angebot hat. Auf seiner Instagram-Seite bewirbt das Einzelhandelsunternehmen: "Wir haben alles, damit Sie die Krönung mit Stil zelebrieren können."

Dazu zählen etwa ein Seifenset für 12,50 Pfund (14 Euro), eine LED-Kerze für zehn Pfund (11 Euro) sowie ein Kissen mit Westminster-Abbey-Motiv und eingearbeiteten LED-Lichtern für 25 Pfund (28 Euro).

Der Souvenirhandel rund um die Royals läuft in Großbritannien seit Jahrzehnten gut und ist inzwischen ein wichtiges Standbein der Wirtschaft. Als Queen Elizabeth II. (1926-2022) 1947 heiratete, wurden Taschentücher mit dem Porträt des Hochzeitspaares zum Bestseller. Seitdem ist die Nachfrage nach Artikeln rund um die Königsfamilie ungebrochen. Zur Vermählung von Prinz Harry (38) und Herzogin Meghan (41) im Jahr 2018 rechneten Souvenirhändler mit 50 Millionen Pfund Einnahmen (56,7 Millionen Euro).