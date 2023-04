Zur Feier der Krönung gibt es Quiche: In Anlehnung an das "Coronation Chicken" hat König Charles nun seinen Rezept-Vorschlag veröffentlicht.

Großbritannien wartet gespannt auf den 6. Mai 2023. Dann wird König Charles III. (74) in einer feierlichen Zeremonie gekrönt. Am Krönungswochenende sind im ganzen Land wieder viele Gemeinschaftsmittagessen unter dem Titel "The Big Lunch" geplant. König Charles und seine Frau Camilla (75) haben nun ein Rezept ausgewählt, das sie den Royal-Fans als Gericht für die Feierlichkeiten vorschlagen. Auf der königlichen Webseite findet sich die genaue Anleitung samt Video für die Zubereitung der "Coronation Quiche" (auf Deutsch: Krönungs-Quiche).

Diese Zutaten braucht man für die königliche Quiche

Dabei handelt es sich um eine Quiche "mit einem knusprigen, leichten Teigmantel und zarten Aromen von Spinat, Bohnen und frischem Estragon". Dazu empfiehlt das Königshaus grünen Salat oder gekochte Kartoffeln als Beilage. Essen könne man die Quiche sowohl warm als auch kalt.

Für den Teig braucht es laut Rezept Mehl, eine Prise Salz, kalte Butter, Schmalz und etwas Milch. Für die Füllung benötigt man Milch, Sahne, Eier, Estragon, Salz und Pfeffer, Cheddar-Käse, Spinat und Dicke Bohnen. Auf der Webseite kann man sich das Rezept auch als PDF herunterladen.

Am Krönungstag soll die Gemeinschaft gefeiert werden

"Der Big Lunch am Krönungstag soll Nachbarn und Gemeinschaften zusammenbringen, um die Krönung zu feiern und Freundschaft, Essen und Spaß miteinander zu teilen", heißt es unter anderem unter dem Rezept. Charles' Ehefrau Camilla ist seit 2013 Schirmherrin der Initiative und hat bereits in ganz Großbritannien und auf der ganzen Welt an "The Big Lunch"-Events teilgenommen. Auch zum Abschluss der Feierlichkeiten zum 70. Thronjubiläum von Queen Elizabeth II. (1926-2022) haben Britinnen und Briten im ganzen Land bei gemeinsamen Picknicks gefeiert. Die Initiative wird von der Charity-Organisation The Eden Project organisiert.

Krönungsgericht in Anlehnung an die Queen

Die "Coronation Quiche" ist eine Anspielung auf das berühmte "Coronation Chicken", das 1953 anlässlich der Krönung von Charles' Mutter erfunden wurde und noch heute sozusagen britisches Nationalgut ist. Das Rezept wurde damals im Vorfeld der Krönung von Königin Elizabeth II. in ganz Großbritannien publiziert, um den Bürgerinnen und Bürgern eine Rezept-Inspiration für den großen Tag zu liefern.