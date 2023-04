König Charles III. wird im Mai gekrönt. Der Palast hat nun neue Details zu den Feierlichkeiten veröffentlicht.

In weniger als einem Monat findet das Royal-Event des Jahres statt: die Krönungszeremonie von König Charles III. (74) in der Westminster Abbey am 6. Mai. Der Palast hat nun neue Details zum Tag der Krönung veröffentlicht und unter anderem mitgeteilt, dass zwei unterschiedliche Kutschen zum Einsatz kommen.

Der Sohn der verstorbenen Queen Elizabeth II. (1926-2022) und seine Ehefrau Camilla (75), die auf der offiziellen Einladung zur Krönungszeremonie bereits als Queen Camilla geführt wird, werden zunächst die sogenannte "Diamond Jubilee State Coach" nutzen. Dabei handelt es sich um die modernste Kutsche der Royals, die zum diamantenen Thronjubiläum der Queen im Jahr 2012 gebaut wurde und erstmals im Sommer 2014 zum Einsatz kam. Der Hauptteil besteht aus Aluminium und die Kutsche verfügt unter anderem über Stabilisatoren, die ein Wanken verhindern sollen.

Die Route für die Prozessionen zur Krönung von König Charles III.

Am Morgen des 6. Mai werden sich Charles und Camilla darin im Rahmen einer weniger prunkvollen Prozession auf den Weg vom Buckingham Palast entlang der Prachtstraße "The Mall", durch den Triumphbogen "Admiralty Arch", über den Trafalgar Square und weiter entlang Whitehall und der Parliament Street zur Westminster Abbey machen. Begleitet werden sie dabei vom Sovereign's Escort der Household Cavalry.

Im Anschluss an die Krönung soll eine weitere Prozession folgen, die den umgekehrten Weg zurück zum Buckingham Palast nimmt - und an der unter anderem Soldaten des britischen Militärs und Streitkräfte aus dem gesamten Commonwealth teilnehmen werden. Dazu werden König Charles III. und Königin Camilla die "Gold State Coach" besteigen, das absolute Prachtstück unter den Royal-Kutschen. Die Kutsche wurde erstmals von König George III. (1738-1820) genutzt und ist bei jeder Krönung seit der von Wilhelm IV. (1765-1837) im Jahr 1831 zum Einsatz gekommen. Der Earl Marshal, Edward William Fitzalan-Howard, der für die Planung der Krönung zuständig ist, spricht in einem kurzen Clip davon, dass diese zweite Prozession "riesig" wird, "mit allem Prunk, den Großbritannien aufbringen kann".

Danach wird ein traditioneller Auftritt der Königsfamilie auf dem Balkon des Buckingham Palastes erwartet. Am Sonntag, den 7. Mai, sind auf Schloss Windsor ein Musikkonzert und eine Lichtshow geplant. Am 8. Mai gibt es für die Briten einen zusätzlichen Feiertag mit Events zu Ehren von Menschen, die sich ehrenamtlich engagieren.

Außerdem kommt bei Twitter ein neues Emoji im Rahmen der Krönung zum Einsatz. Das Emoji ist der britischen Edwardskrone nachempfunden und soll ab sofort auf dem Kurznachrichtendienst erscheinen, wenn einer von fünf Hashtags genutzt wird - darunter #Coronation (dt. "Krönung") und #CoronationWeekend (dt. "Krönungswochenende").