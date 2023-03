König Charles III. und seine Frau Camilla sind am Flughafen Berlin Brandenburg gelandet und mit Ehrenspalier empfangen worden.

Ihr Deutschlandbesuch hat begonnen: König Charles III. (74) und seine Gemahlin Camilla (75) sind für ihren dreitätigen Staatsbesuch gegen 14 Uhr in Berlin gelandet. Das Königspaar wurde am Flughafen in Brandenburg samt Ehrenspalier des Wachbataillons in Empfang genommen.

Charles verließ das Flugzeug in einem schlichten Ensemble aus Anzug, weißem Hemd und gemusterter Krawatte, darüber trug er einen edlen Wollmantel. Camilla stach mit ihrem hellblauen Mantel und dem dunkelgrünen Fascinator-Hut heraus. Dazu trug sie schwarze Stiefel, eine dazu passende Handtasche und Handschuhe.

Fans warten am Brandenburger Tor

Für die beiden geht es nun direkt weiter zum Brandenburger Tor, wo dieses Mal die Begrüßung mit militärischen Ehren stattfindet. Ein Novum, denn üblicherweise fand der Empfang vor dem Schloss Bellevue oder im dahinter anliegenden Park statt. Durch die örtliche Änderung haben Fans nun die Möglichkeit, selbst einen Blick auf die britischen Royals zu erhaschen. Besucherinnen und Besucher sollen dort bereits seit 10:30 Uhr Zugang haben.

So geht es am Mittwoch für Charles und Camilla weiter

Gegen 16 Uhr geht es für das Königspaar dann zum Schloss Bellevue, wo zunächst ein Empfang zu den Themen Nachhaltigkeit und Energiewende stattfindet. Dort werden auch einige Persönlichkeiten aus der Politik zugegen sein. Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier (67) wird außerdem eine Ansprache halten.

Am Abend findet dann das große Staatsbankett statt. Einige Promis wie Motsi Mabuse (41) oder Die-Toten-Hosen-Sänger Campino (60) sollen Berichten zufolge ebenfalls bei der Veranstaltung anwesend sein.