König Charles III. und Königin Camilla haben im Dauerregen von Edinburgh eine ihrer Gartenpartys gefeiert. Auch Prinzessin Anne war vor Ort.

König Charles III. (74) und Königin Camilla (75) haben am Dienstag im Holyrood-Palast im schottischen Edinburgh zu einer ihrer berüchtigten royalen Gartenpartys eingeladen. Außer Charles und Camilla sowie rund 6.000 geladenen Gästen war als royale Gastgeberin auch Prinzessin Anne (72) vor Ort. Im Dauerregen erschien Camilla in einem schicken, weißen Mantel unter einem farblich passenden Regenschirm.

Diese Partys haben eine lange Tradition in der britischen Monarchie. In aller Regel werden mehrere davon im Buckingham-Palast gefeiert, eine allerdings auch jährlich in der offiziellen königlichen Residenz in Schottland. Die erste diesjährige Party fand bereits am 3. Mai in London statt. Die Gartenpartys wurden während der Regierungszeit von Königin Victoria (1819-1901) ins Leben gerufen und sind für die Mitglieder der königlichen Familie eine wichtige Gelegenheit, mit einem breiten Spektrum von Menschen aus allen Gesellschaftsschichten in Kontakt zu treten.

Die Einladungen gehen unter anderem an Militärangehörige, Politiker, Vereine und Verbände, Regierungsstellen, Gemeindevertreter, die Kirche und religiöse Gruppen. Damit hofft man, einen repräsentativen Querschnitt der Gesellschaft zu erreichen.

Weitere Feierlichkeiten finden morgen in Edinburgh statt

Jedes Jahr kommen etwa 30.000 Menschen auf den Gartenpartys zusammen und verbringen dort mit dem Königspaar und anderen hochrangigen Vertretern der britischen Königsfamilie einen sommerlichen Nachmittag. Auch jetzt gingen Charles und Camilla wie bei jeder Party durch ein Spalier an Gästen und plauderten mit vielen der anwesenden Personen. Die Mitglieder der königlichen Familie ziehen sich nach diesen öffentlichen Gesprächen in ein Teezelt zurück, um weitere Kontakte bei Tee und einem späteren Essen zu knüpfen.

Die heutige Party in Edinburgh fand im Rahmen einer speziellen königlichen Woche in Schottland statt. Charles führt die Tradition seiner Mutter Queen Elizabeth II. (1926-2022) fort, die sogenannte Holyrood Week in Schottland zu verbringen. Die jüngste Gartenparty fand außerdem einen Tag vor einer weiteren Runde an Feierlichkeiten zur Krönung statt. Am Mittwoch, dem 5. Juli 2023, werden dann auch der Thronfolger Prinz William (41) nebst Gattin Prinzessin Kate (41) in Edinburgh erwartet.