König Charles III. und Königin Camilla werden nach Frankreich reisen. Ende September stehen Besuche in Paris und Bordeaux an.

König Charles III. (74) und Ehefrau Königin Camilla (76) haben ihren nächsten Staatsbesuch angekündigt. Die beiden werden Ende September nach Frankreich reisen. Das gab der Palast auf seiner Webseite und in einem Instagram-Post bekannt. "Ihre Majestäten werden von Mittwoch, den 20., bis Freitag, den 22. September, Paris und Bordeaux besuchen und die gemeinsame Geschichte, Kultur und Werte des Vereinigten Königreichs und Frankreichs feiern", heißt es in dem Posting.

Reise war verschoben worden

Der Staatsbesuch ist laut Ankündigung der 35. offizielle Besuch von Charles in Frankreich und der 9. offizielle von Camilla.

"Weitere Einzelheiten zum Staatsbesuchsprogramm werden zu gegebener Zeit bekannt gegeben", wird auf der Webseite erklärt. Eigentlich wollte König Charles III. samt Ehefrau Camilla bereits im Frühjahr zum Staatsbesuch nach Frankreich reisen. Dieser war jedoch im März wegen der dortigen Proteste verschoben worden.

Derzeit genießt das Königspaar seinen Sommerurlaub im schottischen Balmoral. Im nächsten Monat steht noch ein wichtiger Termin an: Am 8. September jährt sich der Todestag von Queen Elizabeth II. (1926-2022) zum ersten Mal. Es wird erwartet, dass der König und die Königin den Gedenktag in privater Atmosphäre verbringen werden und keine öffentlichen oder privaten Familientreffen geplant sind.