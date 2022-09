Die Queen hat ihre letzte Ruhestätte gefunden. Wie geht es nun für die royale Familie und König Charles III. weiter?

Queen Elizabeth II. (1926-2022) hat elf Tage nach ihrem Tod ihre letzte Ruhestätte in der König-George-VI.-Seitenkapelle in Windsor gefunden. Die Welt hat Abschied von ihr genommen, für ihre Familie war das Staatsbegräbnis mit tausenden Trauernden am 19. September ein anstrengender und trauriger Tag. Wie geht es nun für König Charles III. (73) und seine Angehörigen weiter?

König Charles III. hat eine royale Trauerzeit angeordnet, die noch bis sieben Tage nach dem Begräbnis der Queen andauert. Die zehntägige offizielle Trauerzeit hingegen ist mit der Beerdigung nun vorbei. Es ist nicht davon auszugehen, dass die Royals in den bevorstehenden sieben Tagen öffentliche Auftritte wahrnehmen werden.

"Unglaublich intensive" Tage liegen hinter den Royals

Royal-Expertin Emily Nash erklärte dem "Hello!"-Magazin, dass nach dem Begräbnis und der für die Königsfamilie arbeitsreichen und emotionalen vergangenen Woche eine "Zeit der Reflexion" und "Erholung" folge. Die Royals besuchten in den letzten Tagen viele Gedenkgottesdienste, schüttelten die Hände zahlreicher trauernder Royal-Fans, nahmen Blumen entgegen und hielten Wache am Sarg der Königin.

"Die letzten zehn Tage waren unglaublich intensiv, insbesondere für den König, aber auch für die gesamte königliche Familie, und obwohl die Beerdigung nun vorbei ist, werden wir weitere sieben Tage der königlichen Trauer erleben", erklärt Nash. "Das heißt, wir werden sie nicht sehen, wie sie ihren gewohnten Geschäften nachgehen, Termine wahrnehmen und öffentliche Auftritte absolvieren." Stattdessen stünde den Royals nun eine "Zeit des Nachdenkens" bevor, "in der sie sich von einem sehr schwierigen persönlichen Moment in ihrem Leben erholen können".

Nach der Trauer in aller Öffentlichkeit folgen nun also einige ruhige Tage für die Königsfamilie. Wie das britische Fernsehnetzwerk "ITV" berichtet, sind offizielle Auftritte der Royals in dieser Zeit nur mit ausdrücklicher Erlaubnis von König Charles III. möglich.

Krönung und erste Auslandsreise als König

Der nächste große Termin für den Monarchen ist seine Krönung. Wann diese stattfinden wird, ist noch nicht bekannt. Emily Nash mutmaßt, dass diese bereits in den nächsten sechs Monaten anstehen könnte. Andere Medien gehen von einer längeren Zeit zwischen dem Tod der Queen und der Krönung Charles III. aus. Dass es so lange dauern wird wie bei der Krönung von Queen Elizabeth II., gilt jedoch als unwahrscheinlich. Nach dem Tod ihres Vaters, König Georg VI. (1895-1952), im Februar 1952 vergingen 16 Monate bis zur Krönung im Juni 1953.

Die Krönung wird - gemäß der Tradition - voraussichtlich in der Westminster Abbey erfolgen. Dort fand auch der Trauergottesdienst für die Queen am 19. September statt. Neben Charles III. wird wohl auch seine Ehefrau, Königsgemahlin Camilla (75), gekrönt.

Laut ITV wird einer der Schwerpunkte für Charles III. die Zukunft des Commonwealth sein. Eine seiner ersten Auslandsreisen als König wird ihn deswegen wohl in eines der Länder führen, in denen er Staatsoberhaupt ist. Queen Elizabeth II. unternahm mit ihrem Ehemann, Prinz Philip (1921-2021), nach ihrer Krönung eine sechsmonatige Weltreise.