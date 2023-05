Der Buckingham Palast hat ein historisches Foto veröffentlicht. Es zeigt den Monarchen in förmlichem Gewand umrahmt von seinen Thronfolgern.

Knapp eine Woche nach der Krönung von König Charles III. (74) veröffentlicht der Buckingham Palast zwei weitere bemerkenswerte Fotos auf den Social-Media-Kanälen des Königshauses. Beide wurde im Rahmen der Krönungsfeierlichkeiten rund um den 6. Mai aufgenommen. Auf dem ersten, historischen Bild sieht man Charles (74) unter anderem via Twitter mit seinen beiden direkten Thronfolgern Prinz William (40) und Prinz George (9) im Thronsaal des Buckingham Palastes.

Charles trägt dabei die volle königliche Montur, inklusive der Robe, Krone, Zepter und Reichsapfel. George steht währenddessen in seiner feierlichen Pagenuniform an der Seite seines Großvaters, während Prinz William - ebenfalls festlich und förmlich gekleidet - an der Seite des Thronsessels aus dem Jahre 1902 seinen Platz gefunden hat. Der Fotograf Hugo Burnand sagte in einem Interview mit dem "Hello"-Magazin zu seiner Aufnahme, dass gerade dieses Motiv ihm sehr wichtig gewesen sei. Er habe in den Archiven gekramt, aber keine solchen Bilder der Thronfolge aus vergangenen Epochen gefunden.

Zweites Bild mit sämtlichen Ehrenpagen

Auf einem zweiten Foto von der Krönung sieht man König Charles und Königin Camilla (75) mit ihren insgesamt acht Ehrenpagen und den sogenannten Ladies in Attendance von Camilla, ihre Schwester Annabel Elliot (74) und ihre Freundin Fiona Petty-Fitzmaurice (68). Auch Prinz George schlüpfte in die Rolle des Ehrenpagen für seinen Großvater Charles und posiert dort an der Seite von drei Enkeln Camillas sowie einem Großneffen.