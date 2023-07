König Charles soll Prinz Andrew den Urlaub in der Sommer-Residenz vermiesen

Prinz Andrew wird offenbar seinen Sommer-Urlaub nicht auf dem schottischen Anwesen Balmoral verbringen können. Schuld scheint ein Beschluss von König Charles III. zu sein.

Offenbar wird Prinz Andrew sich in diesem Jahr ein neues Urlaubsziel suchen müssen. Normalerweise urlaubt der zurückgetretene Royal auf Schloss Balmoral, doch König Charles III. scheint ihm in diesem Jahr einen Strich durch die Rechnung zu machen. Wie die "Daily Mail" berichtet, wird sein Bruder die Sommer-Residenz zwei Wochen länger als geplant, für die Besucher zugänglich machen.

"Dies wird dem Anwesen erhebliche neue Einnahmen bringen", erklärte eine Quelle der Zeitung. "Es könnte jedoch dazu führen, dass der Herzog von York verärgert sein wird, da er seine Zeit dort seit seiner Kindheit schätzt." Denn genau in diesem Zeitraum soll Andrew für gewöhnlich mit Ex-Frau Sarah Ferguson und den Töchtern Prinzessin Eugenie und Prinzessin Beatrice in der Residenz verweilen.

König Charles III. soll seinen Sommerurlaub zunächst im Castle of Mey - ein schottisches Schloss, das früher seiner Großmutter Queen Mum gehörte - verbringen und dann nach Birkhall, seinem Zuhause auf dem Balmoral Estate, übersiedeln und dort darauf warten, dass das Schloss für Touristen geschlossen wird. Laut "Daily Mail" ist Balmoral bis zum 16. August täglich für die Öffentlichkeit zugänglich.

Theoretisch könnte Prinz Andrew das Anwesen in Aberdeenshire auch noch später im Sommer besuchen, doch dazu müsste er von seinem Bruder dorthin eingeladen werden. Zuvor hatte dies Andrews verstorbene Mutter, Queen Elizabeth II., übernommen und den Sohn mit seiner Familie für den Sommer in die Residenz eingeladen. Ab dem letzten Juliwochenende hielt sie sich dort traditionell ebenfalls für ihren Sommerurlaub auf. Die Queen starb am 8. September 2022 auf Schloss Balmoral.

Prinz Andrew streitet bereits um sein derzeitiges Zuhause

Zuvor gab es schon Berichte, dass Prinz Andrew und seine Ex-Frau aus ihrem Zuhause in Windsor, der Royal Lodge, ausziehen müssen. Angeblich sollten die beiden auf Wunsch von König Charles III. eigentlich in das kleinere (und günstigere) Frogmore Cottage ziehen, in dem früher Prinz Harry und Herzogin Meghan wohnten. Doch in den britischen Medien hieß es, dass Andrew sich gegen die Pläne wehre und einen Auszug verweigere. Zuletzt soll das Königshaus alle Umzugspläne auf Eis gelegt haben, um der als "Fergie" bekannten Herzogin von York Zeit zur Genesung nach ihrer Brustkrebserkrankung zu geben. Obwohl sie seit 1996 von Prinz Andrew geschieden ist, lebt sie seit 2003 zusammen mit ihm in dem großen Haus in der Nähe von Schloss Windsor.