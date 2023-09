König Charles und Königin Camilla zeigten sich am ersten Todestag der Queen in der Öffentlichkeit - und wurden Zeugen großer Anteilnahme.

Am ersten Todestag von Queen Elizabeth (1926-2022) am 8. September zeigten sich König Charles III. (74) und Königin Camilla (76) entgegen ersten Meldungen doch in der Öffentlichkeit und dabei ausgesprochen volksnah. Das Paar, das derzeit im schottischen Schloss Balmoral verweilt, unternahm eine kurze Autofahrt zur nahegelegenen Crathie Parish Church, um dort einem Gedenkgottesdienst beizuwohnen.

Nach der Zeremonie nahm sich das Königspaar noch die Zeit, mit den zahlreichen Menschen zu reden, die sich vor Ort versammelt hatten. Der Austausch mit den anwesenden Royal-Anhängern kam durchaus überraschend: Ursprünglich hieß es, der Monarch wolle den traurigen Tag ohne öffentliche Auftritte ganz privat verbringen.

König Charles erschien stilsicher im rotkarierten Schottenrock, seine Frau Camilla wählte ein blaues Ensemble. Beide bekamen von den Anwesenden Blumensträuße und Kondolenzkarten überreicht. Charles habe diese Symbole der Anteilnahme als "wundervoll" bezeichnet und soll trotz des traurigen Anlasses die Zeit gefunden haben, mit Kindern vor Ort zu scherzen, schreibt die "Daily Mail".

Königshaus bedankt sich für die Anteilnahme

Auch auf ihrem offiziellen Instagram-Account drückte die Königsfamilie noch einmal ihren Dank für die zahlreichen Trauerbekundungen aus: "Danke für all eure lieben Worte der Anteilnahme, während wir Queen Elisabeth II. gedenken", heißt es zu einem beispielhaften Bild einer Karte, die ein Fan zu Ehren der verstorbenen Königin abgelegt hatte. Darauf steht geschrieben: "Eure Majestät, vielen Dank dafür, immer ein Teil meines Lebens gewesen zu sein. Sie werden für immer geliebt, vermisst und wertgeschätzt werden."

Bereits kurz nach Mitternacht hatte der König mit einer rührenden Videobotschaft auf Instagram an seine Mutter erinnert. Auch Thronfolger Prinz William (41) und seine Frau Kate (41) veröffentlichten auf ihrer Instagram-Seite vier Bilder der verstorbenen Monarchin. Darunter eines, das die Queen im Kreise ihrer Urenkel zeigt. "Heute erinnern wir uns an das außergewöhnliche Leben und das Vermächtnis Ihrer verstorbenen Majestät Königin Elizabeth. Wir vermissen dich alle", schrieb das Paar. Viele weitere Royals und etwa auch der britische Premierminister Rishi Sunak (43) taten es ihnen gleich.