König Felipe hat die spanische Nationalmannschaft in Madrid empfangen und mit ihnen den Gewinn der UEFA Nations League gefeiert.

Königlicher Empfang für die spanische Fußball-Nationalmannschaft: Nach dem Gewinn der UEFA Nations League am Sonntag in Rotterdam posieren die Furia Roja gemeinsam mit König Felipe VI. (55) vor den Stufen des Zarzuela-Palasts in Madrid.

Die Spanier setzten sich im Finale knapp im Elfmeterschießen gegen Kroatien durch. Torwart Unai Simón (26) besiegelte mit zwei gehaltenen Schüssen den 5:4-Sieg für die Iberer. König Felipe ist ein bekennender Fußballfan und tauschte sich mit den Spielern angeregt über das spannende Finale aus, wie spanische Medien berichten.

Der 55-jährige Monarch durfte sich sogar über ein ganz besonderes Geschenk freuen. Er bekam ein von allen Gewinnern signiertes Nationalmannschaftstrikot überreicht - bedruckt mit der Nummer 12 und seinem Namen. Auch die Trophäe durfte Felipe in den Händen halten.