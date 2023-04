König Willem-Alexander feiert zehn Jahre auf dem Thron. Zum Jahrestag teilte der Palast ein ganz besonderes Foto.

Eine ehemalige Monarchin, ein amtierender Monarch und eine zukünftige Monarchin auf einem Foto: Das gibt es nur selten. Zum zehnten Thronjubiläum von König Willem-Alexander (56) hat der niederländische Palast nun genau so ein Bild geteilt. Es zeigt den Regenten gemeinsam mit seiner Mutter, der früheren Königin Beatrix (85), und Tochter und Thronfolgerin Prinzessin Catharina-Amalia (19).

Foto symbolisiert besonderen Moment in der Monarchie

Das besondere Foto soll die Vergangenheit und Zukunft der Monarchie verkörpern, und symbolisiert einen besonderen Moment in der Geschichte der niederländischen Monarchie. "Genau in diesem Moment vor zehn Jahren unterzeichnete Königin Beatrix die Abdankungsurkunde", heißt es zu dem Foto. "Von diesem Moment an wurde der Prinz von Oranien König der Niederlande. Von diesem Moment an wurde Prinzessin Amalia die Prinzessin von Oranien und die erste in der Thronfolge."

Aufgenommen wurde das Drei-Generationen-Porträt im Dezember 2022 im Palast Noordeinde in Den Haag. Es zeigt Prinzessin Beatrix im dunkelgrünen Kostüm auf einem Stuhl sitzend, ihr Sohn und ihre Enkeltochter stehen neben der früheren Monarchin.

Willem-Alexander wurde am 30. April 2013 in einer feierlichen Zeremonie in der Amsterdamer Nieuwe Kerk zum neuen König der Niederlande gekrönt, nachdem Königin Beatrix im Januar desselben Jahres ihre Abdankung nach 33 Jahren auf dem Thron angekündigt hatte.

Prinzessin Amalia, Willem-Alexanders älteste Tochter mit Königin Máxima (51), war damals gerade neun Jahre alt. An ihrem 18. Geburtstag am 7. Dezember 2021 trat sie verfassungsmäßig in den Staatsrat ein und übernimmt seitdem regelmäßig öffentliche Aufgaben. Im Februar 2023 absolvierte sie ihre erste offizielle Auslandsreise. Seit Herbst 2022 studiert sie an der Universität von Amsterdam.