König Willem-Alexander (r.) hat Soldaten in Litauen besucht.

Der Monarch besucht Soldaten in Litauen

Der niederländische König Willem-Alexander (55) hat Soldaten in Pabradė in Litauen besucht. Dabei nahm der Monarch an einer Übung teil, wie bereits vorab vom Palast angekündigt worden war. Der Besuch begann mit einem Briefing auf dem Truppenübungsplatz. Danach sprach er mit den niederländischen Streitkräften.

Präsenz des Königs kommt gut an

Der König wurde bei seinem Besuch von Generalleutnant Martin Wijnen (57), dem Kommandeur der Streitkräfte, begleitet. Laut Oberst Han Bouwmeester wurde der Besuch des Königs von den Soldaten sehr geschätzt. "Der König ist die höchste Autorität in den Niederlanden. Wenn er sich die Zeit nimmt, den ganzen Weg nach Litauen zu reisen, dann motiviert das", sagte er in der Sendung "Goedemorgen Nederland" auf NPO 1. Die niederländischen Soldaten sind Teil der verstärkten NATO-Präsenz, die darauf abzielt, die Ostflanke Europas zu schützen und, falls erforderlich, zu verteidigen.

Danach ging es für den König weiter in der Hauptstadt Vilnius, wo er von Litauens Präsident Gitanas Nausėda (58) im Präsidentenpalast empfangen wird.