Königin Camilla strahlt in Smaragdgrün, als sie in Ascot eintrifft - und zollt der verstorbenen Queen mit einer Jockey-Brosche Tribut.

Königin Camilla (76) besuchte am Samstagnachmittag gut gelaunt das Pferderennen in Ascot in einem smaragdgrünen Mantelkleid samt passendem Hut. Zu dem Ensemble kombinierte sie schwarze kniehohe Stiefel mit Blockabsatz. Mit einem Detail an ihrem Outfit zollte sie aber auch der verstorbenen Königin Tribut.

An ihrem linken Revers trug Camilla eine Brosche, die ein mit Diamanten besetztes Pferd zeigt, das von einem Jockey geritten wird. Das Schmuckstück war der verstorbenen Queen Elizabeth II. (1926-2022) zu ihrem 90. Geburtstag geschenkt und nach ihrem Tod an die ebenfalls pferdebegeisterte Schwiegertochter vererbt worden. In Auftrag gegeben worden war das Einzelstück von der Zeitung "Racing Post" bei dem in Birmingham ansässigen Juwelier Alabaster & Wilson Ltd. Es wurde aus drei Goldtönen gefertigt: Weiß für das Pferd, Gold für den Jockey und Rotgold für die Zügel und das Zaumzeug.

Bei ihrer Ankunft auf der Ascot-Rennbahn in Berkshire anlässlich des "QIPCO British Champions Day" posierte die Ehefrau von König Charles III. (74) für ein Foto mit dem früheren weltberühmten Jockey Frankie Dettori (51).

Lieblingstiara der Queen

Es ist nicht das erste Mal, dass Camilla in dieser Woche eine Anspielung auf die verstorbene Königin macht: Am Mittwochabend zeigte sie sich bei einem Bankett mit König Charles im Mansion House in der Londoner City mit der Lieblingstiara ihrer verstorbenen Majestät.

Das atemberaubende Diadem wurde erstmals Prinzessin Victoria Mary of Teck (1867-1953) anlässlich ihrer Hochzeit mit George V. (1865-1936) im Jahr 1893 geschenkt. Die Queen trug die "Queen Mary's Girls of Great Britain and Ireland"-Tiara bei einem ihrer ersten öffentlichen Auftritte nach der Beerdigung ihres Vaters Georg VI. (1895-1952) kurz nach ihrer Thronbesteigung.