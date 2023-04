Königin Camilla trauert um Len Goodman, Juror des britischen Originals von "Let's Dance". Mit ihm tanzte sie bereits selbst.

Königin Camilla (75) trauert um Len Goodman. Der ehemalige Juror der britischen Tanzshow "Strictly Come Dancing" starb am 22. April an den Folgen von Knochenkrebs. Der ehemalige Profitänzer war von 2004 bis 2016 Chefjuror des erfolgreichen Formats, das der RTL-Show "Let's Dance" als Vorbild diente. Er wurde 78 Jahre alt.

Laut "Daily Mail" ließ der Buckingham Palast ausrichten, dass Camilla "traurig über diese Nachricht" sei. Die Queen Consort gilt als Fan der Sendung, sie soll fast jede Folge einschalten.

Camilla tanzte 2019 mit Len Goodman

Königin Camilla kennt Len Goodman aber nicht nur vom Fernsehbildschirm. 2019 tanzte sie sogar mit ihm. Auf einer Feier zum 90-jährigen Bestehen des British Dance Council schwebten sie gemeinsam über das Parkett im Londoner Victory Services Club. Videos der Tanzeinlage lassen sich auf Twitter finden.

"Was für eine Ehre", sagte Len Goodman damals über seinen Tanz mit Camilla. "Im Laufe der Jahre habe ich mit Hunderten von Mädchen getanzt, und das ist das denkwürdigste, sie ist so nett und war charmant und lieb".

Len Goodman war bis 2022 Juror von "Dancing with the Stars", der US-Version der global erfolgreichen Tanzshow. Erst vor wenigen Monaten war er in Rente gegangen, um mehr Zeit mit seiner Gattin Sue und den Enkelkindern verbringen zu können.