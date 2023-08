Königin Camilla zurück in London Sie absolviert Solo-Auftritt in einer Schule

Königin Camilla hat ihren Sommer in Schottland pausiert und einen Termin in London wahrgenommen. Die 76-Jährige besuchte eine Grundschule.

Königin Camilla (76) ist nach London gereist, um dort an diesem Dienstag (29. August) einen Termin wahrzunehmen, der ihr scheinbar sehr am Herzen lag. Die Literatur-Liebhaberin besuchte aus einem bestimmten Grund eine Grundschule: "Die Königin hat sich mit Kindern und Großeltern zu einem 'Poetry Together Rezital' und einer Teeparty an der Fielding Primary School in London getroffen", heißt es in einem Instagram-Post der Royal Family.

Die Initiative "Poetry Together" stammt von Gyles Brandreth (75) und unterstützt die Aktion, dass Schüler und ältere Menschen Gedichte gemeinsam auswendig lernen, bevor sie sich zu einer Tasse Tee und einem Stück Kuchen treffen und diese vortragen. "Über 800 Pflegeheime und Schulen aus ganz Großbritannien haben seit der Gründung teilgenommen, und letztes Jahr nahmen auch Schulen in Griechenland, Rumänien, den Vereinigten Arabischen Emiraten, Nigeria und den USA teil", heißt es in dem Posting über die Initiative.

Farbenfroh und strahlend

Für den Auftritt, für den die Königin erstmals in diesem Sommer solo unterwegs war, trug Camilla ein langärmliges Midi-Kleid mit einem auffälligen Pfauenfeder-Print aus Blau-, Grün- und Bernsteintönen. Dazu kombinierte sie Goldschmuck, unter anderem ein Paar Statement-Ohrringe in Form eines Fisches. Auf mehreren Bildern ihres Besuchs ist die 76-Jährige sichtlich gut gelaunt und strahlend zu sehen. Sie klatschte für die Vorträge auf der Bühne, überreichte Urkunden und schnitt für das Treffen auch einen Kuchen an. Zudem eröffnete sie an der Fielding Primary School eine neue Schulbibliothek.

Derzeit genießen Königin Camilla und König Charles III. (74) eigentlich ihren Sommerurlaub im schottischen Balmoral. Im nächsten Monat steht noch ein trauriger Termin an: Am 8. September jährt sich der Todestag von Queen Elizabeth II. (1926-2022) zum ersten Mal. Es wird erwartet, dass der König und die Königin den Gedenktag in privater Atmosphäre verbringen werden und keine öffentlichen oder privaten Familientreffen geplant sind.