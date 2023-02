Königin Letizia und König Felipe von Spanien sind nach Angola gereist. Bei ihrer Ankunft zeigte sich Letizia in einem rosafarbenen Outfit.

Königin Letizia von Spanien (50) hat sich in einem rosafarbenen Outfit gezeigt, als sie mit ihrem Ehemann, König Felipe VI. (55), am Quatro de Fevereiro International Airport in Angola ankam. Letizia präsentierte dabei ein kurzärmliges Seiden-Oberteil mit V-Ausschnitt von Hugo Boss in Pastellrosa und eine wadenlange Culotte-Hose in der gleichen Farbe.

Auch ihre Carolina-Herrera-Handtasche und die spitzen Pumps von Magrit, die sie zu ihrem Outfit kombinierte, waren in dem Rosaton gehalten. Ihre brünetten Haare trug Letizia offen aus dem Seitenscheitel. Dunkles Augen-Make-up und Lippenstift in Dunkelrosa rundeten ihren Look ab. König Felipe schien zum Auftakt des dreitägigen Besuchs in Angola seine Krawatte farblich auf das Outfit seiner Frau abgestimmt zu haben. Er entschied sich zudem für ein helles Hemd und einen dunklen Anzug.

Das haben die Royals geplant

Die spanischen Royals werden Medienberichten zufolge zunächst Angolas Hauptstadt Luanda besuchen. Geplant ist ein Treffen von Felipe mit dem Präsidenten des Landes, João Lourenço (68). Letizia wird sich unterdessen mit der First Lady, Ana Dias Lourenço (65), austauschen. Weitere Programmpunkte sind unter anderem die Eröffnung einer Ausstellung und ein Zusammenkommen mit in Angola lebenden Spaniern.