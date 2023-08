Königin Letizia und ihre Tochter Sofía haben nach dem WM-Sieg der Spanierinnen gegen England am Sonntag in Sydney ordentlich mitgefeiert.

Beim Sieg der spanischen Frauen-Nationalmannschaft gegen England haben auch Königin Letizia (50) und ihre Tochter Sofía (16) im Stadion in Sydney mitgefiebert.

Schon im Vorfeld sagte die Königin in einem Interview sichtlich begeistert, dass das Finale "ganz Spanien zum Beben" bringen würde. Und versicherte: "Egal was passiert, sie sind bereits Champions." Ihre Tochter pflichtete ihr bei und sagte, sie freue sich danach in der Umkleidekabine allen Spielerinnen zu gratulieren, "egal was passiert".

Nach dem Spiel gratulierten die Royals den frisch gekürten Weltmeisterinnen noch auf dem Platz. Wie Fotos zeigen, die auch vom spanischen Königshaus auf Twitter geteilt wurden, war die Stimmung dabei ausgelassen.

So ist etwa zu sehen, wie die Königin vor den Spielerinnen steht und die Arme vor Freude in die Luft streckt, wie sie Menschen auf der Tribüne abklatscht und ihre Tochter Selfies mit Fans macht, und wie sie im Siegestaumel inmitten der Mannschaft den Pokal in die Höhe hält. Mit der Monarchin in ihrer Mitte sang das Team "Campeonas! Campeonas del mundo!" ("Weltmeisterinnen, Weltmeisterinnen!"). Auch Trikots mit den Namen der Königin und ihrer Tochter hatten die Spielerinnen im Gepäck, die dankend angenommen wurden.

Prinz William tröstet britisches Team

Auch das britische Team hat nach seiner 1:0-Niederlage bereits eine Reaktion von seinen Royals bekommen.

Auf Twitter schrieb Prinz William (41): "Obwohl es das Ergebnis ist, das keiner von uns gewollt hat, habt ihr euch selbst und diese Nation stolz gemacht. Euer Geist und euer Antrieb haben so viele Menschen inspiriert und den Weg für kommende Generationen geebnet. Vielen Dank für die Fußballerinnerungen." Zum Schluss gratulierte der Prinz noch relativ nüchtern den Siegerinnen: "Herzlichen Glückwunsch an Spanien."

Dass Prinz William bei dem Finale nicht dabei war, hatte im Vorfeld für einige Kritik gesorgt. Doch auch auf spanischer Seite fehlten zwei wichtige Royals bei dem Finale: Prinzessin Leonor (17) konnte wegen ihrer Aufnahme in die Militärakademie am Donnerstag nicht teilnehmen. König Felipe VI. (55) war wegen wichtiger Termine am Montag in Madrid abwesend.