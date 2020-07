Königin Letizia von Spanien hat den offiziellen galicischen Feiertag in Santiago de Compostela äußerst stylisch begangen. Für den gemeinsamen Besuch des Klosters San Martino Pinario mit Ehemann König Felipe VI. von Spanien (52) wählte die 47-Jährige ein sommerliches Blusenkleid, das in unifarbener Ausführung wohl mehr als langweilig gewesen wäre. Durch die grünen Akzente in Form verschiedener Blätter wurde das wadenlange Kleid jedoch zum Hingucker.

Ergänzt wurde der Look durch einen zum Kleid dazugehörigen Gürtel, der die schmale Taille der Zweifach-Mutter betonte. Abgesehen von dem dezenten Goldschmuck an Ohren und Händen verzichtete Königin Letizia auf weitere Accessoires. Lediglich eine grüne Ledertasche in Kroko-Optik sowie beigefarbene Sling-Pumps rundeten ihren Auftritt ab. Der Mund-und-Nasenschutz, den die 47-Jährige zusätzlich trug, rückte bei solch gelungenem Styling gekonnt in den Hintergrund.