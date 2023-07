Bei der Eröffnung einer neuen Galerie in Madrid sah Königin Letizia in einem schwarz-weißen Blumenkleid fast selbst wie ein Kunstwerk aus.

Eigentlich ging es am Dienstagabend (25. Juli) um Kunstwerke, als in Madrid die neue Galerie der königlichen Sammlungen eröffnet wurde. Dass auch Mode Kunst sein kann, bewies an diesem Abend die spanische Königin Letizia (50) mit einem atemberaubenden Look. Sie kam mit Ehemann König Felipe VI. (55) zu dem Event.

Die 50-Jährige begeisterte bei ihrem Auftritt in einem schwarz-weißen Midikleid mit floralem Print von Carolina Herrera - eine der Lieblingsdesignerinnen der Spanierin. Dazu kombinierte sie schwarze Slingback-Pumps in Wildleder, ebenfalls von Carolina Herrera, sowie eine schwarze Clutch von der spanischen Marke Felipe Varela. Die Haare trug sie leicht gewellt offen, unter denen mit Diamanten besetzte Creolen hervorblitzten.

König Felipe VI. trug einen dunkelgrauen Nadelstreifen-Anzug - wie immer perfekt maßgeschneidert, dazu ein weißes Hemd, eine gemusterte Krawatte und klassische schwarze Anzugschuhe.

Neue Galerie zeigt Sammlungen der spanischen Könige

Die neue Galerie der königlichen Sammlungen (auf Spanisch: Galeria de Colecciones Reales) ist eines der größten Museen Europas. Sie beherbergt Gemälde, Skulpturen, Wandteppiche, Luxusgegenstände, Kutschen und andere Kunstwerke aus den Sammlungen der verschiedenen spanischen Könige im Laufe der Geschichte. Die Galerie umfasst insgesamt über 40.000 Quadratmeter Ausstellungsfläche.

Das moderne Gebäude wurde von den Architekten Emilio Tuñón und Luis Moreno Mansilla entworfen und hat schon vor der Eröffnung mehrere Architekturpreise gewonnen. Das Museum liegt direkt neben der Almudena-Kathedrale und dem Königspalast in der spanischen Hauptstadt.