Neben dem französischen Präsidentenpaar und ihrem Mann sticht Königin Máxima in einem scharlachroten Kleid hervor.

Beim Staatsbankett leuchtet sie in Rot

Königin Máxima Beim Staatsbankett leuchtet sie in Rot

In einem scharlachroten Abendkleid zog die Königin der Niederlande am Dienstagabend alle Blicke auf sich.

Starkes Fashion-Statement von Königin Máxima (51): Sie begrüßte gemeinsam mit ihrem Mann, König Willem-Alexander (55), den französischen Präsidenten Emmanuel Macron (45) und seine Frau Brigitte (69) für ein Staatsbankett im Königspalast. Für den festlichen Abend hatte sie ein leuchtend rotes Kleid mit großen Puffärmeln und freien Schultern gewählt.

Abendrobe von Claes Iversen

Die Robe stammt von dem dänischen Designer Claes Iversen (45), wie sein Label auf der Instagram-Seite mitteilte. Schon häufiger trug Königin Máxima seine auffälligen Entwürfe.

Zu der großen Robe kombinierte die dreifache Mutter eine perlenbesetzte Brosche in Schmetterlingsform, eine rote Satin-Clutch von Maison Valentino und eine Tiara.

Zweitägiger Staatsbesuch

Das französische Präsidentenpaar ist für zwei Tage in den Niederlanden und besucht dabei Amsterdam und Den Haag. Es ist der erste Staatsbesuch eines französischen Präsidenten nach 23 Jahren. Am zweiten Tag des Besuchs stehen am Mittwoch niederländisch-französische Regierungskonsultationen auf der Tagesordnung.