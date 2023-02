Die niederländischen Royals reisen derzeit durch die Karibik. Auf der Insel Sint Eustatius begeisterte Königin Máxima in einem gelben Kleid.

Königin Máxima (51), König Willem-Alexander (55) und Prinzessin Amalia (18) haben am 10. Tag ihrer Karibik-Reise die Insel Sint Eustatius besucht. Passend zum tropischen Klima entschied sich die niederländische Monarchin für ein langes, gelb-weißes Sommerkleid mit Blätterprint und Volantsaum. Dazu trug sie weiße Riemchensandalen sowie einen Hut und eine Clutch aus Stroh. Große Ohrringe mit Muscheln und Quasten rundeten den Look ab. Máximas blondes Haar war an dem windigen Tag zu einem Pferdeschwanz zusammengebunden.

Ihr Ehemann und ihre Tochter setzten bei der Kleiderwahl auf dezentes Weiß und Blau. König Willem-Alexander wählte ein weißes Hemd, eine dunkelblaue Stoffhose und schwarze Schuhe. Prinzessin Amalia erschien in einem kornblumenblauen Hemd, einer weißen Hose und cremefarbenen Sandalen. Mit Ohrringen in Form von Libellen und einer gemusterten Clutch machte sie ihren Look zum Blickfang.

Karibik-Reise der Royals neigt sich dem Ende zu

Auf Sint Eustatius erwartete Königin Máxima, König Willem-Alexander und Prinzessin Amalia ein dicht gedrängtes Programm: Nach der Begrüßung durch Regierungskommissarin Alida Francis kam das Trio mit Vertretern der Inselregierung zusammen. Es folgte ein Spaziergang durch das historische Zentrum der Hauptstadt Oranjestad sowie eine Debatte über die Zukunft der Insel.

Nach dem Mittagessen informierten sich die Royals am Strand von Zeelandia über das lokale Naturmanagement und besuchten einen Gemeinschaftsgarten. Ein Basketballspiel und eine kulturelle Veranstaltung im Fort Oranje bildeten den Abschluss ihres Besuchs auf der Insel.

Sint Eustatius ist die fünfte Station der zweiwöchigen Reise durch die Karibik, die am Donnerstag endet.