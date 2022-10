Stilsicherer Auftritt in raffiniertem Kleid

Auf ihrer Griechenland-Reise zog Königin Máxima der Niederlande die Blicke in einem besonderen Kleid auf sich.

Königin Máxima (51) und König Willem-Alexander (55) der Niederlande haben ihre dreitägige Reise durch Griechenland angetreten. Zum Fototermin vor der Akropolis in Athen erschien Königin Máxima in einem raffinierten Outfit. Sie trug ein langärmliges, kupferfarbenes Kleid mit Bindegürtel und einem weißen Einsatz. Auf den ersten Blick wirkte dieses wie zwei verschiedene Kleidungsstücke. Bei genauerem Hinsehen fiel jedoch auf, dass die Stoffe aneinandergenäht waren. Passend zum Kleid wählte die Monarchin einen weißen Hut mit Spitzenschleier, eine weiße Clutch und braune, spitze Ballerinas.

Den Look komplettierte Perlen- und Diamantschmuck in Form von tropfenförmigen Ohrringen und einer Brosche. Ihr blondes Haar trug Königin Máxima zu voluminösen Wellen frisiert. Das Make-up hielt sie mit einem rosa Lippenstift und einem dunklen Lidschatten schlicht. Die Nägel waren in einem Dunkelrot lackiert.

Ebenso stilsicher wirkte König Willem-Alexander. Er setzte auf einen marineblauen Anzug, ein weißes Hemd, eine orange Krawatte und schwarze Schnürschuhe.

Dreitägiger Besuch in Griechenland

Vor dem Besuch der Akropolis hatte die griechische Präsidentin Katerina Sakellaropoulou (66) das Königspaar im Präsidentenpalast empfangen. Am Abend soll dort ein Staatsbankett den ersten Tag der königlichen Reise abschließen.

Für Dienstag sind weitere Termine in Athen geplant. Am Mittwoch werden die niederländischen Royals ihre dreitägige Reise in Thessaloniki beenden.