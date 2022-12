Königin Máxima strahlt bei ihrem TV-Auftritt in Amsterdam.

Festlicher Hingucker bei TV-Gala in Amsterdam

Königin Máxima der Niederlande Festlicher Hingucker bei TV-Gala in Amsterdam

Königin Máxima stimmt modisch auf die Weihnachtsfeiertage ein. Bei einer TV-Gala erschien sie in einem stilvollen Ensemble ganz in Rot.

Festlicher Hingucker: Königin Máxima der Niederlande (51) hat bei der Aufzeichnung der Weihnachtsgala "Kerst Muziekgala 2022" in Amsterdam in einem stilvollen Outfit begeistert. Für den TV-Auftritt schlüpfte sie in einen langen, roten Satinrock, zu dem sie eine ebenfalls dunkelrote Bluse mit V-Ausschnitt kombinierte. Ein Highlight waren auch Máximas Schuhe: knallrote Stilettos mit Riemchen und hohem Absatz.

Auch ihre Nägel und ihre Lippen bekamen einen roten Anstrich. Ihre blonden Haare stylte sie zu leichten Wellen. Ein funkelndes Collier mit silbernen Steinchen sorgte für zusätzlichen Glamour.

Gala mit Herz

Bei der Gala im RAI-Theater in Amsterdam traten bekannte Künstlerinnen wie Karsu (32) und Edsilia Rombley (44) auf. Aber auch zahlreiche Kinder und Grundschüler aus den ganzen Niederlanden gaben ihre Weihnachtslieder zum Besten. Máxima setzt sich schon seit Jahren für die musikalische Früherziehung von Kindern ein und war als Ehrenvorsitzende der Stiftung "Meer Muziek in de Klas" (zu Deutsch: "Mehr Musik im Klassenzimmer") vor Ort.