Der Netflix-Film "Ehrengard", bei dem Königin Margrethe II. als Kostüm- und Bühnenbildnerin mitgewirkt hat, erscheint Mitte September.

Königin Margrethe II. (84) hat bei einem neuen Kostümfilm von Netflix ihre künstlerische Ader ausleben können - als Bühnen- und Kostümbildnerin.

"Ehrengard - Die Geschichte einer Verführung" ist ab 14. September bei dem Streamingdienst zu sehen. Die Verfilmung des Buches von Karen Blixens (1885-1962) entstand unter der Regie des dänischen Regisseurs und Oscarpreisträgers Bille August (74). Das Drehbuch stammt von seinem Sohn Anders August (45).

Der Film erzählt die Geschichte von Cazotte, einem selbsternannten Experten in Liebesdingen, der einen schüchternen Kronprinzen in die Kunst der Liebe und Verführung einführen soll. Sein Plan schlägt allerdings fehl - stattdessen verliebt sich Cazotte selbst inmitten rivalisierender Thronanwärter und Intrigen in die Edelfrau Ehrengard.

Königin Margrethe II. ist "fasziniert" von den Geschichten von Karen Blixen

In einer Pressemitteilung zitiert Netflix die Königin zu dem Projekt mit den Worten: "Die Geschichten von Karen Blixen haben mich mit ihrer Ästhetik, Vorstellungskraft und den für mich mit starken Bildern entstehenden Welten schon immer fasziniert. Ich freue mich darüber, dass ich an diesem Projekt mitwirken durfte." Sie habe versucht, durch die Schaffung der Ausstattung und Kostüme "der fantastischen Welt der Karen Blixen ein Gesicht zu geben" und sie sei "gespannt, wie die Geschichte um Ehrengard in diesem Film zum Leben" erwache.

Es war nicht die erste Mitarbeit an einem Filmset der dänischen Königin. So war sie auch schon als Produktdesignerin für einen dänischen Fantasyfilm tätig. Laut Netflix pflegt Königin Margrethe II. zudem "eine Reihe von künstlerischen Aktivitäten", wozu etwa Malerei, Druck, Buchillustrationen, Bühnenbildgestaltung und Stickerei gehören.