Der Bruder von Schwedens Königin Silvia ist tot. Walther Sommerlath starb am 23. Oktober im Alter von 86 Jahren, wie der Palast mitteilte.

Große Trauer am schwedischen Königshaus. Silvia von Schweden hat ihren älteren Bruder verloren. Walther Sommerlath ist am 23. Oktober im Alter von 86 Jahren verstorben, wie der Palast offiziell mitteilte. Der Bruder der schwedischen Monarchin war demnach krank und ist im Karolinska-Universitätskrankenhaus in Huddinge friedlich eingeschlafen. Weitere Details gab der Palast nicht bekannt.

Königin Silvia sagte über ihren Verlust: "Ich und meine Familie sind sehr traurig und vermissen meinen Bruder Walther." Die gebürtige Deutsche ist das jüngste von vier Kindern. 2006 ist bereits ihr Bruder Jörg, der jüngste von den drei Brüdern, gestorben. Er hatte Krebs. Ihr ältester Bruder, Ralf (geb. 1921), lebt in ihrer Heimatstadt Heidelberg.