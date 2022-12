König Charles und Ryan Reynolds in Wales

Königshaus trifft Hollywood König Charles und Ryan Reynolds in Wales

In Wrexham haben sich am Freitag Royals und Hollywood zusammengefunden. König Charles und Ryan Reynolds waren gemeinsam im Fußballstadion.

Hoher Besuch beim walisischen Fußballverein Wrexham: Nicht nur die beiden Klubbesitzer Ryan Reynolds (46) und Rob McElhenney (45) waren am Freitagmorgen im Stadion anwesend. Auch König Charles III. (74) und seine Frau Camilla (75) ließen sich auf dem Fußballplatz blicken.

Ehe es ins Stadion ging, wurden Charles und Camilla in Wrexham von seinen Bewohnern herzlich in Empfang genommen. In den kleinen Straßen und Gassen herrschte ein regelrechter Andrang, wie unter anderem ein Video auf Twitter zeigt.

Charles und Camilla in Wrexham-Doku zu sehen

Auf dem Fußballplatz plauderten Charles und Camilla dann ausgiebig mit Reynolds und McElhenney über die Entwicklung des Klubs, seit die beiden Hollywood-Stars den Verein AFC Wrexham im November 2020 gekauft haben. Auch ihre neue Sportdokumentation "Welcome to Wrexham" auf Disney+ spielte bei dem royalen Besuch eine Rolle. Charles und Camilla sollen offenbar in einer neuen Folge der Serie zu sehen sein, berichtet die "Daily Mail".

Obwohl die Stimmung im britischen Königshaus aufgrund der neuen Netflix-Doku von Prinz Harry (38) und Herzogin Meghan (41), die am 8. Dezember Premiere feierte, derzeit recht angespannt sein dürfte, strahlte Charles im Stadion über das ganze Gesicht. Wie Fotos zeigen, sorgte offenbar der für seinen Humor bekannte Ryan Reynolds für den einen oder anderen Lacher. Einer Royal-Korrespondentin der "Daily Mail" zufolge soll der Schauspieler aber "unglaublich aufgeregt" gewesen sein.