Fans der Krimireihe "Kommissarin Lucas" können sich freuen: Derzeit dreht das ZDF neue Folgen. Darum geht es in den beiden Fällen...

In München - und später in Nürnberg - werden derzeit zwei neue Filme für den ZDF-Samstagskrimi "Kommissarin Lucas" gedreht, wie der Sender bekannt gibt. Neben Ulrike Kriener (66) in der Titelrolle stehen Sebastian Schwarz (36) und Claudia Kottal (39) mit ihr vor der Kamera. In der Folge mit dem Arbeitstitel "Goldrausch" werden Burghart Klaußner (71), Maximilian Brückner (42), Johannes Klaußner (35) und Amelie Kiefer (33) in Episodenhauptrollen zu sehen sein, in der Folge mit dem Arbeitstitel "Du bist mein" sind Christian Erdmann (46), Matthias Weidenhöfer (35), Jan Krauter (37) und Süheyla Ünlü (31) mit dabei.

Darum geht's in den neuen Fällen

In "Goldrausch" glaubt Wolfgang Löhns (Burghart Klaußner), dass er seine erwachsene Tochter für einen Einbrecher gehalten und erschossen hat. Ellen Lucas (Ulrike Kriener) findet jedoch heraus, dass Löhns an einer beginnenden Demenz leidet, die er sich nicht eingesteht. Weil er sich aber zunehmend unsicher fühlt, hatte er sein Vermögen in Gold angelegt und vor allen versteckt. Sein Sohn Johannes (Maximilian Brückner) beobachtet mit Sorge, dass der Vater in Verschwörungsmythen abgleitet. Auch fürchtet er um das Familienerbe. Löhns' jüngerer Sohn Markus (Johannes Klaußner) ist seit der Tatnacht verschwunden.

Um eine Frauenleiche geht es in "Du bist mein". Die Tote ist liebevoll aufgebahrt und durch die Hitze eines Sommers mumifiziert. Da es keine Vermisstenanzeige gegeben hatte, vermuten Kommissarin Lucas und ihr Team ein Beziehungsdrama: Hat Hinrich Rothbauer (Christian Erdmann) seine Frau Sarah aus Eifersucht getötet und dann vorgegeben, dass sie zurück zu ihrer Roma-Familie gegangen ist?