In den neuen Folgen der RTL-II-Show "Konny Goes Wild!" wagen sich Ex-Fußballprofi Thorsten Legat (50), Dschungelkönig Joey Heindle (26) und TV-Koch Mike Süsser (48) mit Konny Reimann (63) in die Wildnis. Der Survivaltrip führt dabei alle auf unterschiedliche Pfade.

Legat, Heindle und Süsser müssen in der Show jeweils mehrere Tage in der freien Wildbahn überleben. Während es Legat und Süsser an verschiedene Orte in Südafrika verschlägt, muss Joey Heindle am kanadischen Yukon sein Abenteuer bestreiten.

Den Anfang macht Legat, der sich mit Reimann laut dem Sender auf seinem Trip in der südafrikanischen Provinz Limpopo durch eine karge, lebensfeindliche Wüstenlandschaft schlägt und beweisen will, dass er seine Stärken auch in der Wildnis einbringen kann. Das zweite Abenteuer muss Joey Heindle bestehen, den Dschungelkönig erwartet die Wildnis am Yukon. TV-Koch Mike Süsser als dritter im Bunde muss, ebenfalls in Südafrika, hingegen nur 30 Kilometer zurücklegen - allerdings gibt es auf der Route überall gefährliche Tiere. "Konny Goes Wild!" läuft ab Montag, 12. August, um 20:15 Uhr auf RTL II.