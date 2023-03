Karte, Smartphone oder Smartwatch - kontaktloses Bezahlen ist weit verbreitet. Mit diesen Tipps sind die Transaktionen sicher.

Viele Bank- und Kreditkarten sind inzwischen mit NFC-Chips (Near Field Communication) ausgestattet, ebenso wie Smartphones und -watches. Im Supermarkt bedeutet das: Karte oder Smartphone vor das Kartenlesegerät halten, Bestätigung der Übertragung und Transaktion abwarten, fertig! Doch einige Menschen fürchten sich vor Missbrauch, etwa, indem Betrüger mit eigenen Lesegeräten heimlich Daten auslesen. Worauf man beim kontaktlosen Bezahlen im Supermarkt achten sollte.

Grundsätzlich sind sich Banken und Smartphone-Hersteller darin einig, dass es sich bei NFC um eine sichere Technologie handelt. Die Sparkasse qualifiziert sie als "sehr sicher", weil etwaige Betrüger ihren Opfern mit den speziellen Lesegeräten sehr nah kommen und dabei auch noch wissen müssten, wo man den Geldbeutel trägt. Beim Bezahlen mit der Karte ist ab einem Betrag von 25 Euro außerdem der PIN-Code einzugeben.

Wer trotzdem noch sicherer gehen möchte, kann sich eine spezielle Schutzhülle für seine Bankkarte anschaffen, die ungewollte Kommunikation hundertprozentig ausschließt. Normalerweise genügt es jedoch, mehrere Karten übereinander bei sich zu tragen, denn die Sicherheitsbestimmungen der NFC-Technik sehen vor, dass Transaktionen abgebrochen werden, sobald mehrere Chips in der Nähe des Lesegeräts sind.

Sicher mobil bezahlen: So ist man auf der sicheren Seite

Beim kontaktlosen Bezahlen mit Smartphone oder -watch sichert man sich zusätzlich ab, indem man die NFC-Funktion nach einem Bezahlvorgang einfach wieder abschaltet. Zumindest auf Android-Geräten ist das eine Option, iPhones erlauben die Deaktivierung derzeit nicht. Einige Bankinstitute bieten darüber hinaus an, online die NFC-Funktion seiner Karte zu deaktivieren.

Verzichten sollte man der Sicherheit zuliebe auf die Funktion, dass der NFC-Chip auch dann interagieren darf, wenn das Display des Geräts gesperrt ist. Auch wenn das Handy gestohlen werden oder verloren gehen sollte, ist es mit gesperrtem Bildschirm nicht zum Bezahlen zu gebrauchen.

Um jedoch überhaupt mit seinen smarten Geräten per NFC-Chip bezahlen zu können, muss auf diesem eine Bezahl-App eingerichtet und diese in den Einstellungen als NFC-berechtigt aktiviert sein. In der Regel stellen Anbieter wie GooglePay, PayPal oder das Onlinebanking des eigenen Kreditinstituts detaillierte Anleitungen zum Einrichten der App auf Android- und iOS-Geräten zur Verfügung.