Neues Jahr, neues Album: Kontra K wird seine Fans mit dem Langspieler "Aus dem Licht in den Schatten zurück" am 21. Mai glücklich machen.

Keine Frage, Kontra K (33) gehört zu den produktivsten und gleichzeitig erfolgreichsten Rappern Deutschlands. Neun Alben in neun Jahren, sieben davon in den Top-Ten, fünf in Folge an der Spitze der Charts sprechen eine deutliche Sprache. Und auch 2021 wird der umtriebige Berliner seine Fans mit neuer Musik erfreuen. Am 21. Mai 2021 erscheint sein zehntes Studioalbum "Aus dem Licht in den Schatten zurück".

Laut Pressemitteilung handelt es sich dabei um "ein episches Gesamtkunstwerk", mit dem der Rapper einen "kinofilmartigen Streifzug durch seine Geschichte" vertont. Ein Video zum Song "Diese eine Melodie" wurde bereits Mitte Februar in St. Petersburg mit traditionellen Tänzern gedreht.

Rapper spielt "Der Sonne entgegen"-Tour

Ab Ende November geht Kontra K mit seinem neuen Album im Gepäck dann auch auf Tour. Die "Der Sonne entgegen"-Tour wird ihn mit insgesamt 16 Konzerten durch Deutschland, Österreich und die Schweiz führen. "Egal ob Locations, Bühnenbilder oder Effekte - wir werden ein weiteres Mal komplett neue Live-Standards setzen und ich kann es kaum erwarten, wieder auf die Bühne zu gehen", sagt der 33-Jährige in einem Statement dazu.