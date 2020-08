Konzertabsage in Düsseldorf Das sagen The BossHoss zum Rückschlag

Mit Trauer, Verständnis und Hoffnung haben The BossHoss auf die Verschiebung des "Give Live A Chance"-Konzerts in Düsseldorf reagiert.

Es war als das Comeback der Live-Musik geplant. Doch die im Vorfeld bereits kritisierte Veranstaltung "Give Live A Chance", bei der am 4. September 13.000 Menschen in der Merkur Spiel-Arena in Düsseldorf zusammenfinden sollten, wurde wegen der steigenden Corona-Zahlen wieder abgesagt und in den Spätherbst verschoben. Auch die Rocker von The BossHoss ("Black Is Beautiful") hätten bei dem Event auftreten sollen und zeigen sich auf ihrem offiziellen Instagram-Account dementsprechend enttäuscht von der kurzfristigen Absage.

Nur allzu gerne hätte die gesamte Band - "mit Freude und unter Verzicht einer Gage" - nebst ihrer Crew "ein Zeichen für die Live Branche" gesetzt. "Ein Zeichen oder Weckruf an die Politik und Gesellschaft, dass so unglaublich viele Jobs an Live-Veranstaltungen hängen. Wir glauben, dass auch größere Konzerte oder Events im Einklang mit Schutzmaßnahmen und Hygienekonzept umsetzbar sind."

Aufgeschoben und nicht aufgehoben

Gleichzeitig betonen Sascha Vollmer (48), Alec Völkel (48) und Co. aber auch, "dass wir die Hintergründe der Absage vollkommen verstehen." Statt zu verzagen hoffen sie nun darauf, "dass sich die Lage möglichst bald entspannt, so dass man mit einem neuen Termin einen weiteren Anlauf starten kann, den Livekonzerten eine Chance zu geben!"

Fünf Musik-Acts sollten am 4. September bei der rund 150 Minuten langen Veranstaltung auftreten, zudem war Komiker Michael Mittermeier (54) als Spezialgast vorgesehen. Für internationalen Flair wurde der Kanadier Bryan Adams (60) eingeladen, auch Sarah Connor (40), Joris (30) und Rea Garvey (47) gehörten zum Line-up.